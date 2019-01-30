Власти Липецка назвали провокацией массовые сообщения о минировании

В эту среду, 30 января, Липецк охватила волна анонимных сообщений о минировании зданий. С самого утра на улицах города были слышны звуки сирен. Правоохранительные органы и службы спасения официально ситуацию не комментируют. По неофициальным данным, в областном центре эвакуировали около 8 школ и почти все административные здания, включая больницы, ведомства и подразделения мэрии. Всего около 20 объектов.

По предварительным данным, на электронные почты учреждений поступали письма с угрозами взрыва. В них говорилось, что все административные здания в городе заминированы. Анонимы пригрозили, что в случае ошибок будет много крови.

Так, утром эвакуировали департамент образования. После на улицы начали выводить учащихся школ №20, 23, 29, 42, 61, 68, 69 и 70. Кинологи обследовали здание городской администрации. Эвакуировали Октябрьский районный суд, управление капитального строительства. Частично эвакуировали областную больницу на 19 микрорайоне.

Мэр Липецка Сергей Иванов прокомментировал массовые сообщения о минировании административных зданий и учреждений.

- Безусловно – это провокация, - появился комментарий на сайте городской администрации. - Однако оставлять без внимания такие сообщения нельзя. Сегодня Липецк не единственный город, где орудуют телефонные террористы. К сожалению, подобные звонки зафиксированы и в соседних и в отдаленных от нашего городах.

Глава города отметил профессионализм профильных служб и руководителей учреждений.

Напомним, что не только учреждения Липецка получили письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Так, в Курске из мэрии эвакуировали чиновников. Ложные звонки начали поступать с утра. Угрозы не подтвердились. Административные здания якобы заминировали в Белгороде и других городах России. Изначально телефонные террористы активизировались 22 января. Все началось с Петропавловска-Камчатского. После звонки начали поступать в учреждения Владивостока. Волна прошлась по Дальнему Востоку и Сибири.