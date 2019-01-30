В Липецке 15 апреля отключат аналоговое телевидение

15 апреля этого года в Липецке полностью отключат аналоговое телевещание. Весной город перейдет на цифровой формат. Тем липчанам, у кого телевизор принимает цифровой сигнал, беспокоиться не стоит. Но лучше убедиться, что техника поддерживает стандарт DVB-T2 и формат видео MPEG4. Владельцам старых телевизоров придется купить новый, либо приобрести цифровую приставку. В ином случае, начиная с 15 апреля, вместо любимых передач горожанам придется смотреть на черный экран.

- Цена такой приставки в магазинах от 800 до 2 тысяч рублей, - рассказали «КП-Липецк» в Липецком областном радиотелевизионном передающем центре. – При этом качество аппаратуры не зависит от нее стоимости. Поэтому не обязательно покупать самое дорогое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, около 26% липчан все еще смотрят передачи в аналоговом формате. Это старики, живущие в частном секторе и малоквартирных домах. Специалисты соцзащиты информируют своих подопечных о нововведениях. Также информацию о переходе на «цифру» размещают на рекламных баннерах, в транспорте, торговых центрах, на предприятиях, а также на подъездах домов и в платежных квитанциях. К работе подключатся и волонтеры. Предполагается, что они научат пожилых людей правильно пользоваться цифровой приставкой.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧС РАБОТАЕТ НА «ЦИФРЕ»

Кстати, система оповещения, которая информирует население о чрезвычайных ситуациях, сработает только при просмотре «цифры». Согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», о ЧС гражданам сообщают через СМИ, в том числе по телевидению и радио, а также при помощи техники в местах массового пребывания людей, по иным каналам. Если возникнет происшествие, а телевизор не переведут на цифровой формат, то оповещение через него липчане не получат.

Интересующие вопросы о переходе на «цифру» горожане могут задать по телефону 39-31-63, либо по горячей линии 8-800-220-20-02. Проконсультироваться со специалистами можно лично по адресу площадь Победы, 6.

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ

Напомним, что при аналоговом телевидении один канал занимает одну частоту. При «цифре» одна частота передает пакет каналов – мультиплекс. При цифровом сигнале исключаются помехи в эфире. Зрители такого формата могут подключать дополнительные функции – телетекст, голосование и другие.

При цифровом телевидении липчанам будут доступен список из 10 федеральных каналов. Чуть позже появится второй мультиплекс – развлекательные каналы. Оба списка будут транслироваться бесплатно по всей России.