2019-01-31T09:24:18+03:00
Общество

НЛМК обновляет парк карьерных самосвалов

Новая техника пришла на смену самосвалам предыдущего поколения
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Парк тяжелой карьерной техники НЛМК пополнился тремя новыми самосвалами БелАЗ-75453 грузоподъемностью 45 тонн. Их планируют использовать для перевозки холодного шлака в конвертерных цехах и отделении по переработке сталеплавильных шлаков.

Новая техника пришла на смену самосвалам предыдущего поколения. Она полностью отвечает международным требованиям по безопасности, экологии и эргономике. Ее отличают более низкие эксплуатационные затраты и улучшенные технические характеристики.

Главная особенность новых автомобилей – более совершенный двигатель повышенной мощности. На них установлена система автоматического взвешивания, с помощью которой водитель и оператор погрузчика в режиме реального времени могут следить за весом погруженного материала. Это исключает перегрузы и продлевает ресурс узлов самосвала. Упрощенный алгоритм поиска неисправностей помогает снизить затраты на эксплуатацию.

Безопасность водителя обеспечивают специальная конструкция кабины. Она оборудована совмещенной отопительно-кондиционерной установкой. На самосвалах установлены камеры кругового обзора, системы контроля давления в шинах. Кроме того, автомобили оборудованы автоматической системой пожаротушения с дистанционным включением.

Система автоматического управления гидромеханической передачей увеличивает ресурс и надежность техники. Уменьшенная колесная база повысила маневренность самосвалов, а совершенная конструкция тормозной системы позволяет им работать в сложных дорожных условиях.

В прошлом году в автотранспортное управление комбината уже поступили четыре аналогичные машины. В 2020 году планируется закупка еще трех таких самосвалов. Таким образом, в следующем году парк тяжелой карьерной техники предприятия будет оснащен 10 новыми самосвалами БелАЗ-75453. В настоящее время на комбинате эксплуатируют 33 карьерных самосвала этой марки.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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