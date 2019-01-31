2019-01-31T12:25:53+03:00
Общество

На улице Советской в Липецке раскрасят 10 серых многоэтажек

В 2019 году в городе продолжат реконструировать фасады жилых домов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке обновят фасады зданий на улице СоветскаяВ Липецке обновят фасады зданий на улице СоветскаяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшую среду, 30 января, в мэрии Липецка обсудили объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2019 год. Совещание начали с самого острого вопроса - ремонта бывших общежитий.

По данным пресс-службы городской администрации, в областном центре таких домов более 140. Состояние большинства оставляет желать лучшего. В 2019 году на их ремонт городу выделяют 150 млн рублей.

В департаменте ЖКХ составили перечень из 13 бывших общежитий. Это те здания, корые остро нуждаются в капремонте. Дома располагаются в районе ЛТЗ, 15 микрорайоне, в Левобережье, в том числе на улице Астраханской. В зданиях необходимо провести ремонт систем тепло-, водо- и электроснабжения, кровли, фасада. По словам специалистов, в домах следует обустроить гидроизоляцию. Однако, такие работы в стандартный перечень капремонта не входят. Чтобы на гидроизоляцию появились деньги, власти хотят откорректировать нормативную базу для общежитий. Основной фронт работ по домам планирут выполнить до сентября.

В этом году в городе намереваются продолжить реконструкцию фасадов жилых зданий. Раскрасить 10 серых многоэтажэк должны на улице Советской. Архитектурные паспорта уже готовы.

Собравшиеся обсудили качество уже проведенных капремонтов. Нередко работами недовольны как жильцы, так и представители управляющих компаний. Чаще всего нарекания вызывают обновленные кровли, где не провели теплоизоляцию. На таких крышах появляются наледи и сосульки, а иногда они и вовсе протекают. Мэр города поручил специалистам департамента ЖКХ составить список проблемных домов и подсчитать, сколько придется потратить на их ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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