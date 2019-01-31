"Липецк - земля инвестиций": завод Honeywell открыли в особой экономзоне

Производство обеспечит местных заказчиков промышленными технологиями мирового класса. Завод будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации.

В церемонии открытия приняли участие врио главы Липецкой области Игорь Артамонов и президент Honeywell в регионе Россия/страны Таможенного союза и Ближний Восток Норм Гилсдорф.

Открыл торжественную церемонию хозяин площадки – Норм Гилсдорф.

– Этот завод и новые сотрудники – огромный шаг для поддержки наших клиентов в России и за ее пределами. Наша компания производит технологии, с которым каждый из нас сталкивается ежедневно. Уже более ста лет Honeywell изменяет жизнь людей к лучшему. При выборе площадки мы съездили в девять регионов, посмотрели 45 мест. Но только здесь нашли и огромную поддержку со стороны местной власти, и наличие квалифицированных кадров. Рад отметить, что в Липецкой области мы получили столь значительную поддержку нашего проекта. Это наш третий и крупнейший производственный центр в России, и это только начало пути.

Надежду на дальнейшее сотрудничество выразил и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

– Липецк – это земля для инноваций и инвестиций, – сказал на торжественной церемонии открытия завода врио. – И мы можем стать абсолютным примером в реализации современнейших технологий. Мы, безусловно, приветствуем и будущие проекты компании Honeywell в Липецкой области. У нас есть все – энергетика, налоговые льготы и персонал, который с удовольствием будет работать на предприятии. Мы ждем второго завода, спасибо за это решение.

В настоящее время на заводе уже работают более 70 специалистов разного профиля, всего планируется создать около 200 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект, который стартовал в конце 2016 года, составила более 900 миллионов рублей.

Отметим, что завод в Липецке – первый greenfield-проект Honeywell в России. На площади 5 600 квадратных метров разместились сборочное производство, производство средств индивидуальной защиты, лаборатории по испытанию и калибровке, склады сырья и готовой продукции, офисные помещения.

Производственная мощность предприятия в настоящее время задействована на 60 %, выход на полную мощность планируется к 2020 году.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.