65 лет на страже законности и правопорядка – юбилей прокуратуры Липецкой области

Сегодня, 1 февраля в концертном зале "Унион" прошло празднование 65-летия прокуратуры Липецкой области. На мероприятии собрались ветераны и лучшие работники ведомства.

Юбилей прокуратуры Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Торжественное открытие мероприятия прошло под звуки оркестра липецкого авиацентра. После чего перед гостями выступил главный прокурор региона Константин Кожевников.

Юбилей прокуратуры Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

- Прокуратуре Липецкой области 65 лет, это, я считаю, достойный возраст для серьезной профессиональной государственной структуры, – отметил Константин Кожевников. – И не случайно этот праздник совпал с годовщиной области. Надо признать, что на страже законности в регионе во всех сферах стояли работники прокуратуры.

Лучшим работникам прокуратуры вручили ведомственные награды. Во время церемонии награждения знаки отличия получили 12 ветеранов прокуратуры.

Юбилей прокуратуры Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Так же, за самоотверженную службу закону, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, руководители области и города вручили 35 работникам прокуратуры почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

После чего на сцене выступил врио губернатора Игорь Артамонов, он подарил коллективу липецкой прокуратуры картину.

Юбилей прокуратуры Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

- Прокуратура липецкой области находится на высоких передовых позициях, и я знаю почему, заметил врио главы региона. – 4 месяца работы с вами показали очень высокий уровень вашей активности, требовательности. Вы всегда рядом с администрацией, иногда впереди. Мы очень вам благодарны.

На праздник также пригласили руководителей других ведомств и известных политиков.