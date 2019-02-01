65 лет на страже законности и правопорядка – юбилей прокуратуры Липецкой области
Сегодня, 1 февраля в концертном зале "Унион" прошло празднование 65-летия прокуратуры Липецкой области. На мероприятии собрались ветераны и лучшие работники ведомства.
Торжественное открытие мероприятия прошло под звуки оркестра липецкого авиацентра. После чего перед гостями выступил главный прокурор региона Константин Кожевников.
- Прокуратуре Липецкой области 65 лет, это, я считаю, достойный возраст для серьезной профессиональной государственной структуры, – отметил Константин Кожевников. – И не случайно этот праздник совпал с годовщиной области. Надо признать, что на страже законности в регионе во всех сферах стояли работники прокуратуры.
Лучшим работникам прокуратуры вручили ведомственные награды. Во время церемонии награждения знаки отличия получили 12 ветеранов прокуратуры.
Так же, за самоотверженную службу закону, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, руководители области и города вручили 35 работникам прокуратуры почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.
После чего на сцене выступил врио губернатора Игорь Артамонов, он подарил коллективу липецкой прокуратуры картину.
- Прокуратура липецкой области находится на высоких передовых позициях, и я знаю почему, заметил врио главы региона. – 4 месяца работы с вами показали очень высокий уровень вашей активности, требовательности. Вы всегда рядом с администрацией, иногда впереди. Мы очень вам благодарны.
На праздник также пригласили руководителей других ведомств и известных политиков.
ИСТОЧНИК KP.RU