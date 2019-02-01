Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения

«При Вашем Первосвятительском служении Русская Православная Церковь вносит значительный вклад в сохранение отечественных духовных и культурных традиций, укрепление общественной морали, семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Ваши многогранные труды, направленные на упрочение гражданского мира и согласия, заслуживают самую глубокую благодарность всех прихожан. Ваше высочайшее благословение вдохновляет наш многотысячный трудовой коллектив на труд – нести людям свет и тепло» - отметил в своем личном поздравлении Игорь Маковский.

1 февраля отмечается 10-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Этот день является не только общецерковным праздником, но и важной датой для миллионов православных христиан на территории России и за ее пределами.

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