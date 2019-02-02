В Задонске любителей рыбалки угощали ухой и катали на банане

В эту субботу, 2 февраля, в Задонске прошел самый вкусный, веселый и активный фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!". На городском пляже собралось более 200 человек. Сюда приходили целыми семьями, с маленькими детьми, несмотря на морозную погоду. Многие приехали из других городов, в том числе и из Липецка.

V Фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!".Развлекательная программа

V Фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы с семьей уже во второй раз на этом прекрасном фестивале! - поделился липчанин Сергей. - Были здесь в позапрошлом году. Сейчас людей намного больше. Я сам люблю рыбалку, но только летнюю. Зимой холодно. Поэтому сегодня без удочки. Будем танцевать и пробовать уху!

В 9 утра состоялось официальное открытие фестиваля. Рыбаки со снаряжением пошли на лед. В это время на пляже организаторы дали старт конкурсу "Донская уха". Пока трещали дрова под котелками, в которых готовилось главное угощение дня, на сцену вышли артисты. Они пели и танцевали, заряжая своей энергетикой всех собравшихся. После для взрослых и маленьких гостей праздника организовали веселые конкурсы.

V Фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Здесь же каждый желающий мог подкрепиться оригинальным блюдом из рыбы и угоститься горячим чаем. Либо понаблюдать, как рыболовы бурят лунки и с нетерпенем ждут клева. Рядом с парком гостей катали на банане и на санях, запряженных лошадью.

V Фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Творческий конкурс "Рыбак рыбаку..." рассмешил всех. Со сцены звучали байки рыбаков, частушки, стихи и песни собственного сочинения. Поделиться своим творчеством мог любой желающий. К этому времени рыболовные соревнования подошли к концу. Организаторы подвели итоги и наградили победителей. Который год подряд в номинации "Самый опытный рыболов" побеждает местная жительница Раиса Медведева. В этом году рыбачке исполнился 81 год.

После награждения гостей мероприятия угостили наваристой ухой. А самые азартные рыболовы снова вышли на лед и продолжили свое любимое занятие.

V Фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!"Фото: Юлия КЛЮЕВА

V Фестиваль любителей рыбалки "На Дону стоим, рыбой славимся!"Фото: Юлия КЛЮЕВА