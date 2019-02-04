НЛМК на 90% снизит выбросы пыли в огнеупорном цехе

НЛМК завершает строительно-монтажные работы по реконструкции газоочистного оборудования в огнеупорном цехе. Ее использование более чем на 90% снизит выбросы пыли на участке.

Новая аспирационная установка будет очищать от пыли воздух в местах доставки готовой извести к пунктам отгрузки. Имеющееся сейчас в цехе оборудование заменят на новое, в результате чего ее производительность вырастет на 20%. На нем установят высокоэффективный рукавный фильтр, который обеспечит степень очистки воздуха на уровне наилучших доступных технологий.

Инвестиции в проект составили около 150 млн рублей. Оборудование запустят в первом квартале этого года.

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Собранную в рукавном фильтре пыль будут вторично использовать в производстве.

Ее транспортируют для дальнейшей переработки с помощью герметичного пневмотранспорта и погрузят в специальный железнодорожный вагон через беспылевое устройство.

Новый рукавный фильтр полностью автоматизирован, его конструкция позволяет ремонтировать оборудование без остановки дымососов и всей аспирационной системы.

«Новый природоохранный объект поможет нам продолжить планомерную работу по снижению выбросов пыли. Только за последние три года НЛМК направил на эти цели около 2 млрд рублей. Благодаря этому в аглодоменном и сталеплавильном производствах установили 26 современных установок очистки газов - электрофильтров и высокоэффективных рукавных фильтров. Вся улавливаемая пыль в установке теперь повторно возвращается в производство в качестве сырья. Благодаря этим и другим мероприятиям содержание пыли в атмосферном воздухе Липецка по итогам 2018 года в два раза ниже предельно допустимых концентраций», – прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Производительность новой газоочистки в огнеупорном цехе составит 240 тыс. м3/час. Она обеспечивает остаточную концентрацию пыли на выходе не более 5 мг/нм3.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.