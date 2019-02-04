В центре Липецка проведут реновацию целого микрорайона

На месте аварийных домов в центре Липецка построят новый жилой квартал. Предполагается снести 23 жилых дома 1951—1957 годов постройки. Шесть из них уже признаны аварийными. Остальные находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Жителей этих домов переселят в пилотный дом, который построят первым в этом районе.

На месте сносимых домов общей площадью 15 тысяч квадратных метров возведут новый квартал класса «комфорт плюс» площадью 110 тысяч «квадратов». Это почти в восемь раз больше. Реализовать программу планируется в течение двух лет. В первую очередь, необходимо строительство коммунально-бытовой инфраструктуры и энергоподстанции.

Сносить старые и возводить новые дома будут согласно адресной программе «Развитие застроенных территорий». Ее цель - повышение эффективности использования застроенных территорий, занятых аварийными домами, подлежащими сносу или реконструкции. Кроме того, обязательное условие реализации программы - инвестор не только сносит дома, но и разрабатывает проект межевания и планировки, чтобы это действительно была реконструкция территории.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает: «В регионе необходимо выстраивать отношения с инвесторами таким образом, чтобы они были вовлечены в решение социальных вопросов, принимали участие в реализации региональных программ по улучшению качества жизни липчан».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.