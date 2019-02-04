2019-02-04T11:49:07+03:00
Экономика

МРСК Центра в 2018 году отремонтировала более 15 тысяч километров линий электропередачи и 4,5 тысячи трансформаторных подстанций

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы 2018 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей
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Отремонтированы 4 501 трансформаторная подстанция напряжением 0,4/6-10 кВ и 15,333 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 111% и 105% к плану нарастающим итогом соответственно. Расчищено 23,563 тысячи га просек воздушных линий (208 % к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию ремонтной программы направлено 2,333 млрд. рублей.

Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ проведены в филиалах Белгородэнерго и Курскэнерго – 2, 240 тыс. км и 2, 228 тыс. км соответственно.

В минувшем году ремонтами был охвачен целый ряд крупных и значимых объектов в регионах деятельности МРСК Центра. В их числе – подстанции 110 кВ «Дормашевская» и «Западная» в Брянской области, «Алексеевка» в Белгородской области, «Тербуны» и «Гороховская» в Липецкой области, «Малиновская» в Тамбовской области, «Левобережная» в Ярославской области.

Белгородская подстанция «Алексеевка» питает порядка 70 тысяч потребителей, в том числе город Алексеевку и градообразующее предприятие ГК «Эфко», входящее в тройку крупнейших компаний российского АПК, птицефабрику, животноводческие комплексы. Подстанция «Дормашевская» в Брянске снабжает электроэнергией одно из старейших машиностроительных предприятий России, завод «Брянский арсенал» (входит в совместное предприятие «Русских машин» и TerexCorporation «РМ-Терекс»), ООО «НПФ “Электроаппарат”» и ряд социальных объектов. Центр питания «Западная» в Клинцах, обеспечивает выдачу мощности объектам социальной инфраструктуры, молочному комбинату, швейной фабрике и газонаполнительной станции.

«Малиновская» является одним из основных питающих центров Тамбовского района. Она снабжает электроэнергией 85 населённых пунктов, 32 больницы, 43 школы и детских сада, объекты жизнеобеспечения. В числе ее крупных потребителей - нефтеперекачивающая станция "Малиновка», входящая в структуру ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба». От подстанции «Левобережная» запитаны потребители левобережной части второго по величине города Ярославской области Рыбинска, заводы кровельных материалов и пластмассовых изделий. Липецкие подстанции «Гороховская» и «Тербуны» питают в общей сложности 43 населенных пункта, включая город областного подчинения Задонск, более 17 тысяч человек, семь школ, десять детских садов и три больницы.

Также в 2018 году в МРСК Центра прошел ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. Энергетики тверского филиала компании отремонтировали воздушные линии (ВЛ) «ТЭЦ-3 блок 2 – Калининская» и «ТЭЦ-3-1ТР-Калининская», входящие в «городское кольцо» Твери, и ВЛ 110 кВ «Нелидово-Ерохино», участвующую в электроснабжении нефтеперекачивающей станции федерального нефтетранзита. А их смоленские коллеги - ВЛ 110кВ «Сафоново – Литейная», принимающую участие в питании ОАО "Ярцевский литейный завод" - ведущего предприятия региона по производству чугунного литья.

В филиале «Орелэнерго» проведен комплексный капитальный ремонт на воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Ливны - Долгое №1» в Должанском районе. Линия питает подстанцию 10/35/10 кВ «Долгое», обеспечивающую электроснабжение потребителей района, включая Должанскую центральную районную больницу и предприятие крупного регионального агрохолдинга «Юность». В Тамбовской области отремонтирована ВЛ 110кВ «Котовская-Уваровская I, II цепь», от которой запитана подстанция 110 кВ «Уваровская», снабжающая электроэнергией потребителей сразу трех районов - Уваровского, Мучкапского и Жердевского.

Своевременная и полная реализация ремонтной программы МРСК Центра позволяет обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени способствует бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в отопительный период.

Реклама Фото пресс-службы Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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