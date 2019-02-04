Липецкий творог обвиняют в массовом отравлении детей в Москве

Скандал вокруг отравления малышей в детсадах Москвы набирает обороты. Сам факт массового отравления зафиксировали еще в декабре. В середине декабря официально подтверждалась вспышка острой кишечной инфекцией в дошкольном отделении школы № 1200 в Новокосино.

После отравления детей начались массовые проверки, после нашли продукт, который мог стать причиной отравления.

– В ходе эпидемиологического расследования был установлен предположительный продукт, употребление которого могло послужить причиной заболевания детей, – сообщил столичный Роспотребнадзор 18 декабря. – Производитель подозрительного продукта находится в другом регионе и исключен из списка поставщиков продукции в детские образовательные организации Москвы, информация о производителе направлена в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора.

Больше месяца ходили слухи о нескольких детсадах Москвы и сотне отравившихся детей, но официального подтверждения не было. В массовом отравлении обвинили творог липецкого производства компании «Чплыгинмолоко», который поставлялся во многие дошкольные учреждения столицы. Также неофициально сообщалось, что завод в Чаплыгине закрыли на неопределенное время.

Официально информация подтвердилась только 1 февраля. Из письма главы московского управления Роспотребнадзора Елены Андреевой в адрес члена столичной Общественной палаты Алексея Венедиктова следует, что групповое отравление было в семи детсадах на юго-востоке Москвы. Всего кишечной инфекцией, в том числе и дизентерией, заболели 127 человек. Садики закрыли на карантин.

– В качестве фактора передачи инфекции рассматривается творог, изготовленный на одном из молочных предприятий липецкой области, – указано в письме. – В отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.

Слух о закрытии молокозавода подтвердился только частично. Как выяснилось, 29 декабря по документам липецкого Рсопотребнадзора суд приостановил творожную линию на предприятии. В январе новые вспышки дизентерии в московских детсадах не регистрировали.

При этом Роспотребнадзор по Липецкой области, где также распространяется продукция «Чаплыгинмолоко», о массовых отравлениях или вспышках кишечной инфекции не сообщает.

Вместе с тем, федеральный надзорный орган сообщил о подделке молока и творога чаплыгинского завода. В декабре эксперты выявили фальсификацию пастеризованного молока 3.2% жирности, питьевого молока с той же массовой долей жира и творога жирностью 5% ООО «ЧаплыгинМолоко».