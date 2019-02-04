Игорь Артамонов: «Управляющие компании, не выполняющие обязательств, уйдут с рынка»

Сегодня в администрации Липецкой области состоялось совещание с руководителями управляющих компаний. В регионе зарегистрировано 116 УК. По статистике, более 50 систематически нарушают требования: некачественно обслуживают дома, инженерные сети, придомовые территории, не реагируют на заявки граждан, нет контакта с жильцами и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Также у многих компаний нет необходимой техники.

«Там, где мы видим нарушения, мы должны наказывать не только управляющие компании, но и администрацию, которая не исполняет в полной мере свой функционал. Власть всех уровней должна исправить ситуацию в сотрудничестве с правоохранительными органами и прокуратурой», - отметил Игорь Артамонов.

Для этого в ближайшее время в регионе будет разработан документ по стандартизации деятельности управляющих компаний. Он регламентирует численность персонала каждой УК и уровень его квалификации, количество собственной техники, время реагирования на жалобы граждан.

Также на совещании были даны поручения, по которым муниципалитеты как можно скорее должны провести межевание территорий городов и поселков, чтобы разграничить ответственность по уборке территории. Коммунальщики будут обязаны проводить еженедельные собрания с жителями и предоставлять им отчетность по своей работе. В регионе появится специальный сайт, отражающий состояние сферы ЖКХ. С помощью одного клика любой пользователь сможет получить исчерпывающую информацию по каждому дому: какая УК и ресурсоснабжающая организация его обслуживают, размер тарифа, текущее состояние, дата проведения капитального ремонта.

Подводя итог совещания, глава области заявил, что управляющие компании, которые не наладят работу и взаимоотношения с жителями, заменят более успешные организации. «Мы будем требовать исполнения закона. Есть меры административного воздействия, прокурорского надзора. Те, кто не понимает, как надо работать и оказывать услуги, почувствуют это на себе и покинут рынок», - сказал Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.