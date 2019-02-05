Липецкэнерго за счет программы энергосбережения сэкономило 3,93 миллиона рублей

Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 1 678,91тыс.кВт ч., что эквивалентно 3,93 млн. рублей. 469,06 тыс.кВт ч. было сэкономлено благодаря техническим мероприятиям: замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, монтаж проводов с большим сечением на перегруженных линиях электропередачи, а также замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на СИП. Экономический эффект равен 1,098 млн. рублей.

Благодаря таким организационным мероприятиям как отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, а также отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой было сэкономлено1173,63 тыс. кВт ч. или 2,747 млн. рублей.

Липецкэнерго системно работает и над снижением собственного энергопотребления. Согласно экологической политике электросетевого комплекса потребление энергоресурсов в филиале ежегодно снижаться минимум на три процента. В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2015 г. № 971 Программой Филиала предусмотрено доведение доли светодиодного освещения до 75 % в 2020 г.

За период 2018 года произведена замена 4000 ламп на светодиодные аналоги. Эффект – 20,08 тыс. кВт ч, или 47тыс. рублей. На данный момент доля светодиодного освещения в филиале равна 32,3 %.

С той же целью – снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды – произведено утепление стен фасада здания Липецкого РЭС и заменены окна в Грязинском, Задонском и Липецком РЭС.Общий эффект от данных мероприятий составляет 16,14 тыс. кВт ч или 37,8 тыс. рублей.

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