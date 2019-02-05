Власти обещали найти виновных в гибели липчанки из-за сосульки

Произошедший минувшим вечером, 4 февраля, трагический случай с гибелью человека вызвал широкий резонанс в административных и правоохранительных органах. Напомним, глыба льда упала с крыши магазина «Магнит» на улице Депутатской. Наледь обрушилась на голову 78-летней женщины.

На помощь к пострадавшей бросились сотрудники поликлиники, которая находится неподалеку. Они вызвали пенсионерке «Скорую» и оказали первую помощь. Пенсионерку увезли в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, этим утром пожилая женщина скончалась.

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» – часть 1 статьи 109 УК РФ. Следователи сейчас опрашивают очевидцев и сотрудников управляющей компании.

Произошедшее прокомментировал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Он выразил соболезнования близким погибшей, заверил, что случай не оставят без внимания, а виновных накажут по всей строгости закона.

– То, что произошло, я не могу назвать несчастным случаем, – сказал Игорь Артамонов. – Это следствие преступной халатности и безответственности коммунальных служб. Только вчера было озвучено, что мы начинаем масштабные проверки управляющих компаний. Прокурор вручил предписания о возбуждении административных дел. Считаю, что следом за ними должны начаться уже уголовные дела.

Кроме этого врио главы региона попросил жителей области писать заявления в жилинспекцию и прокуратуру, чтобы подобная трагедия не повторилась.

– Пришло время очистить область от компаний, преступно относящихся к своим обязательствам перед жителями, – сказал Игорь Артамонов.

Областная прокуратура уже взяла на контроль расследование уголовного дела. Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник прокурора Татьяна Ткачева, прокуратура области осуществляет надзор за проведением расследования.