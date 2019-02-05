2019-02-05T13:50:19+03:00
Общество

Поход в магазин для липчанки обернулся …новой 3-х комнатной квартирой

Счастливице достался суперприз в новогодней акции торговой сети «Пятерочка» - квартира в Москве
Владимир КУЛИК
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«Для наших постоянных покупателей мечты сбываются», - уверены представители торговой сети «Пятерочка».«Для наших постоянных покупателей мечты сбываются», - уверены представители торговой сети «Пятерочка».Фото: Владимир КУЛИК
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Перед Новым годом жительница села Ожога Воловского района Липецкой области Татьяна Козлова как обычно закупала продукты к праздничному столу. Набрала разных вкусностей на более чем 2 тысячи рублей в «Пятерочке» райцентра Тербуны, предъявив на кассе бонусную «Выручай-карту». Благополучно отпраздновав с родными встречу Нового года, Татьяна Сергеевна, работающая свыше 30 лет мастером машинного доения в местной агрофирме, привычно втянулась в трудовой ритм. А спустя пару недель после знаковой покупки ее застал врасплох телефонный звонок от представителя торговой сети. Сообщению о выигрыше квартиры, понятно, не поверила. Да и последующий звонок Татьяна, будучи дома, восприняла с родными как шутку. Даже приехав за выигрышем в Елец, вместе с родней они не до конца верили в удачу. Все сомнения развеял торжественно врученный сертификат на 3-х комнатную квартиру в московской новостройке.

- Слов нет… до сих пор в шоке…так рада, большое спасибо организаторам за этот праздник, - волнуясь, 51- летняя счастливая обладательница суперприза едва подбирала слова благодарности.

- Только сейчас осознали, что выпала такая удача, - делится улыбающаяся дочь победительницы акции Алла. – Квартира в Москве – несказанное везение и праздник для нашей семьи. Мы счастливы и благодарны «Пятерочке» за то, что простые люди могут реализовать свою мечту, выигрывая такие фантастические подарки.

Обладательница главного приза с «группой поддержки». Фото: Владимир КУЛИК

Обладательница главного приза с «группой поддержки».Фото: Владимир КУЛИК

До этого, как заметил участник «группы поддержки» - сват Татьяны Козловой, никто из родственников ничего не выигрывал.

Но мечты, как известно, нередко сбываются. Вера в исполнение новогодних чудес у людей должна быть – так справедливо рассудили организаторы акции «Исполняем мечты!». Для участия в ней достаточно было совершить в магазине «Пятерочка» любую покупку на сумму от 555 рублей с 27 ноября по 15 января, предъявив свою карту лояльности «Выручай-ку». С момента получения чека на кассе покупатель становился участником акции, участвуя в розыгрыше призов (причем шансы росли с каждой покупкой). А они оказались весьма впечатляющие – в их числе смартфоны, сертификаты в магазины бытовой техники бонусные баллы на карту, 5 авто и суперприз – 3-х комнатная квартира в Москве.

- Мы очень рады, что наш постоянный покупатель, участвующий в программе лояльности с «Выручай-картой», выиграл главный приз – среди 17,5 миллионов участников акции по стране, - отметил во время церемонии вручения сертификата директор кластера «Елец» Центрально-Черноземного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Сергей Демидов. - Распределение призов определял генератор случайных чисел. Каждому выигравшему посылалось СМС-сообщение, а все результаты розыгрыша отражены на сайте проводимой акции. Кстати, с начала ее проведения число покупателей значительно увеличилось. Наша постоянная акция лояльности с «Выручай-картой» позволяет посетителям использовать сэкономленные средства, сокращая расходы на покупку товаров в нашей торговой сети.

А будущее новой квартиры в районе Внуково (ее примерная рыночная стоимость более 7 млн рублей) Козловы будут решать на семейном совете. Впрочем, сама обладательница суперприза для себя твердо решила, что жить останется в Ожоге, а квартира будет «на радость детям».

«Мы и впредь будем радовать наших покупателей различными акциями»,- отметил директор кластера «Елец» Центрально—Черноземного региона торговой сети «Пятерочка» Сергей Демидов. Фото: Владимир КУЛИК

«Мы и впредь будем радовать наших покупателей различными акциями»,- отметил директор кластера «Елец» Центрально—Черноземного региона торговой сети «Пятерочка» Сергей Демидов.Фото: Владимир КУЛИК

ИСТОЧНИК KP.RU

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