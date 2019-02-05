В Липецке выбирают гимн города – голосущим не нравится ни один из вариантов

В Липецке продолжается голосование за гимн города. Напомним, конкурс на гимн Липецке объявили летом 2018 года, в преддверии 315-летния города. Перед этим на портале «Открытый Липецк» провели опрос, нужен ли городу свой гимн. В опросе приняли участие 600 человек, 62.7% из которых решили, что Липецку нужна своя главная песня. Также горожане решили, что гимн должны выбирать сами липчане на открытом конкурсе, а не по заказу мэрии. Участники опроса указали, что в гимне должны быть упомянуты следующие бренды: Липецкий курорт, Липецкий авиацентр, Новолипецкий металлургический комбинат, фонтаны и парки.

На основе мнения липчан стартовал и сам конкурс. Особых требований к профессионализму авторов не было – стихи и музыку могли предлагать все желающие. В итоге за полгода в департамент культуры поступила 21 заявка. Специальная комиссия из депутатов, общественников и деятелей культуры отобрала 5 лучших на их взгляд вариантов, которые и вынесли на итоговое голосование.

Как пояснили в департаменте культуры, в первую очередь члены комиссии обращали внимание на поэтический уровень, отражение истории города и его индивидуальности, легкую запоминаемость.

«ЧИНИЛИ ДВЕРЬ В АД, А ОНО ВЫРВАЛОСЬ»

Народное голосование открыли в начале декабря, и оно должно было завершиться в конце января. Но липчане выбирали не активно. На конец января набралось чуть более 600 голосов, это притом, что в Липецке живут около 600 000 человек. Поэтому голосование продлили еще на месяц. Но ситуация особо не изменилась, разве что начал побежать вариант «против всех». На 5 февраля в опросе приняли участие 752 человека, 313 из них, почти половина, выбрали графу «ни один из перечисленных».

Протестующие активизировались в конце январяФото: Скриншот сайта

Отдельная дискуссия развернулась в соцсетях, где некоторые деятели культуры откровенно раскритиковали все предложенные варианты. Так известный в городе шоумен Евгений Власов и вовсе назвал варианты грубым синонимом к слову экскременты. При этом ведущий агитировал подписчиков голосовать против всех.

– Чинили дверь в ад, а оно вырвалось, – написал Евгений Власов 1 февраля и предложил все заказать гимн у профессионалов. – Если от гимна Липецку все равно не отвертеться, то пусть он будет хотя бы гимн.

В департаменте культуры «КП-Липецк» пояснили, что от идеи с гимном не откажутся, даже если победит вариант «против всех». Кстати, согласно графику, «против» наиболее активно начали голосовать в конце января, а до того лидировал второй вариант.

БЕЗ ГИМНА НЕ ОСТАНЕМСЯ

– В первую очередь нам важно, чтобы люди не были равнодушны к выбору гимна города, – рассказала пресс-секретарь департаменте Юлия Кобзева. – Стоит помнить, что данный этап является промежуточным и совсем не обязательно, что какой-то из данных варрантов станет гимном. Сейчас мы призываем липчан активно выражать позицию, даже если они против.

Если победит вариант «против всех», то конкурс запустят снова, но уже с другими участниками и композициями и, возможно, в каком-то ином формате. В департаменте не исключают, что в дальнейшем могут быть и более профессиональные варианты.

В любом случае, утверждение гимна – это серьезный процесс, – пояснила Юлия Кобзева. – Он должен пройти общественные слушания, его должен утвердить городской Совет депутатов. И это дело не одного месяца.

То есть гимн у Липецка в любом случае будет, а вот какой – покажет время. Стоит отметить, что авторов нынешних вариантов называть не стали специально, чтобы липчане выбирали слова и музыку, а не ориентировались на чье-то, возможно, известное имя. В качестве небольшой подсказки отметим, что в 2008 году липецкие авторы по собственной инициативе уже писали слова для гимна города, и они легли в основу одного из нынешних вариантов.