2019-02-05T17:03:35+03:00
Происшествия

Липчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домов

В Липецке от падающих снежных глыб страдают люди и автомобили [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домовЛипчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домовФото: скрин с видео
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Потепление в феврале – настоящая беда для горожан. Только за прошедшие сутки в Липецке произошло множество происшествий, связанных с падением снега и сосулек с крыш.

Так, минувшим вечером, 4 февраля, возле дома №13б по улице Терешковой наледь упала прямо на крышу «Мазды». Автомобиль красного цвета серьезно пострадал. От удара погнулась крыша и капот.

Липчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домов Фото: Предоставлено "КП"

Липчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домовФото: Предоставлено "КП"

Липчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домов

Липчане массово жалуются на сосульки, которые разбивают машины и козырьки домов

Снег и леж падают с крыши дома в Липецке.vk.com/lipa48

В одном из микрорайонов города ледяная глыба насквозь проломила козырек подъезда многоэтажного дома. Липчане решили снять последствия «ледопада» на видео. В этот момент с крыши снова посыпался снег и лед. Даже выходить из дома горожанам становится опасно.

Еще один липчанин этим утром, 5 февраля, получил неприятный «сюрприз». Выйдя из дома он обнаружил, что лобовое стекло его машины треснуто. Снег и лед, падая с крыши дома, приземлились прямо на автомобиль. Автор видео предупреждает, что рядом на козырьке до сих пор не расчищена наледь. И что история с разбитым стеклом может повториться.

Лед, упавший с крыши, повредил лобовое стекло машины в Липецке.Видео Сергей Суханов

- Мы все ходим под сосульками, - подводит итог липчанин. - Аккуратнее, лед тронулся!

В этих случаях, к счастью, обошлось без жертв. Трагедии не удалось избежать на улице Депутатской. Там, возле дома №94 на 78-летнюю пенсионерку упала ледяная глыба. Это случилось вечером 4 февраля. На следующее утро женщина скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования близким погибшей и заверил, что виновных накажут по всей строгости закона.

Кстати, с утра липчане замемтили, как коммунальщики начали проявлять интерес к крышам домов. Специалисты с помощью спецтехники счищали наледь и сосульки со зданий.

В Липецке расчищают крышу здания от наледи и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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