Липецкие предприниматели пикетируют у мэрии против сноса киосков

В Липецке напротив здания городской администрации проходит одиночные пикеты предпринимателей. Представители бизнеса пикетируют против нового правила благоустройства, которое, по мнению бизнесменов, позволит властям снесли любой киоск, даже законный.

Напомним, что активная борьба с незаконными торговыми точками в Липецке началась еще в прошлом году. Изначально киоски вообще хотели убрать с улиц, но после пришли к компромиссу и обязали владельцев привести все ларьки к одному общему виду. Новые стеклянные конструкции появились в некоторых районах уже к осени. Весной с теми, кто не успеет закупить новую «будку» контракт расторгнут. С этим условием бизнесмены нехотя, но согласились. При этом отметили, что новые стеклянные ящики крайне неудобные и зимой в них холодно.

Бизнесмены пикетируют здание мэрии в Липецке.Предприниматели против нового проекта благоустройства

Поводом для пикета больше стал пункт в Правилах благоустройства, где все киоски должны стоять за «красной линией». Остальные признают незаконными. Причем даже законные могут в любой момент убрать. Поскольку схему размещения могут корректировать в случае «мероприятий по благоустройству улиц и городских пространств». Тогда бизнесменам предложат другое свободное место. Но переезжать из центра на окраину Свободного сокола, например, никто из предпринимателей не желает. Электронную карту с местами под киоски обещают вывесить на сайте администрации. Все, кого не будет на карте, окажутся вне закона.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ, НО НЕ ВЫИГАРТЬ ТОРГИ

Также бизнесменов не устраивают грядущие торги, если владелец проиграет, то все траты, включая новый павильон, пройдут впустую. В новых договорах аренда не предусмотрена. А все старые договоры аренды перестанут действовать в 2020 году, с этого периода сфера полностью перейдет на аукцион.

По словам предпринимателей, попытки наладить диалог с мэрией ни к чему не привели, поэтому бизнесмены решили поочередно выходить на пикет. Еще одна проблема бизнеса - некогда законные объекты теперь стали незаконными, поскольку вышли за обозначенную в новых правилах территорию. Сейчас представители бизнеса опасаются, что такими темпани нестационарная торговля полностью исчезнет.

Предприниматели против сноса киосков.Владельцы киосков бояться потерять бизнес

Кстати, в этот вторник, 5 февраля, сотрудники мэрии проверили, как владельцы киосков переоборудуют павильоны. Город объехали заместитель мэра Липецка Екатерина Белокопытова, начальник городского управления потребительского рынка Антон Мамонов и представители бизнес-сообщества.

Проверка показала, что 40% киосков в городе уже стоят по новому образцу. С ними администрация подписала новый договор. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2021 года договор заключат с 90% предпринимателей. На претензии бизнесменов по торгам, мэрия отвечает, что есть и другие желающие выйти на этот рынок и условия для всех должны быть равными. То есть места ограничены, желающих много и шанс должен быть у всех.

Некогда законные объекты признают незаконнымиФото: Лия МУРАДЬЯН

В отличие от бизнесменов, чиновники видят в системе договоров без аренды ряд плюсов.

– Не нужно платить госпошлину за аренду земли, срок действия договора увеличен до семи лет, вместо прежних трех, – отметила Екатерина Белокопытова. – Благодаря нововведениям налажена прозрачная и конкурентная процедура, за которую ратовали сами владельцы бизнеса. Мы поддерживаем малоформатную торговлю и делаем все возможное, чтобы предпринимателям было комфортно работать по новым правилам.

По данным администрации на конец 2018 года, до 2024 года в Липецке выделили под павильоны 1230 мест. Отметим, что по новому тарифу владельцы киосков, помимо основных налогов, платят за размещение своего объекта по 3500 рублей в квартал, раньше было 1000 рублей. По официальным данным за 2018 год бюджет города получил от киосков 16 млн. рублей.