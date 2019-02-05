Японский опыт развития городской инфраструктуры применят в Липецке

Визит руководства исследовательского Института Номура в Липецкую область состоялся сегодня по приглашению администрации региона. Ведущий японский аналитический центр в сфере экономики представил опыт сокращения уличных заторов и «пробок» на дорогах больших городов с помощью адаптивного светофорного регулирования.

Инновационная технология была успешно протестирована в Москве и Воронеже. Она не требует дорогостоящего оборудования центрального диспетчерского центра и реагирует на ситуацию перед светофором в режиме реального времени, существенно снижая периоды ожидания. Представители японской правительственной организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) совершили объезд проблемных участков в Липецке для выработки дальнейших рекомендаций и предложений.

В свою очередь, липецкие специалисты в сфере дорожного движения заинтересовались результатами внедрения японской технологии в российских регионах-пилотах, наличием особых технических требований и программных решений, совместимостью и возможностью интеграции с ныне действующими системами регулирования движения.

Врио главы администрации региона Игорь Артамонов в ходе встречи отметил: «В Липецке есть экономическая зона, технопарк, развивается промышленность, поэтому количество транспорта неуклонно растет. И это будет приводить к пробкам на дорогах. Предложенный опыт поможет решить проблему заторов».

Заместитель главы региона Дмитрий Аверов подчеркнул необходимость изучения и глубокой проработки этого вопроса. «Кроме того, нам важно вовлечение ведущего японского аналитического центра в проблематику развития городской инфраструктуры», - сказал Дмитрий Аверов.

Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества с исследовательским институтом Номура и по ряду других направлений, а также возможность взаимодействия для привлечения японских инвестиций в Липецкую область.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.