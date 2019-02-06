2019-02-06T10:05:22+03:00
Общество

Липецкая область значительно увеличит экспорт растительного масла

Вторым по значению в структуре экспорта сельхозпродукции является зерно
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Врио главы региона Игорь Артамонов выступил с докладом на совещании по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса России, которое состоялось в Туле. В заседании приняли участие руководители Минсельхоза РФ, субъектов ЦФО, профильные министры регионов, представители сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.

Открывший совещание заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов отметил, что развитие экспорта сельскохозяйственной продукции – одна из стратегических задач, которую поставил глава государства Владимир Путин.

Подчеркивалось, что для достижения цели необходимо увеличивать объем экспортных поставок в среднем на 11% ежегодно. По итогам прошлого года рост экспорта в АПК Центрального федерального округа составил 16%. Для обеспечения дальнейшего роста потребуются совместные усилия органов исполнительной власти и бизнес-структур, говорилось в ходе встречи.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в прошлом году больше всего экспортировалось зерно. И, по прогнозным данным, к 2024 году зерновые культуры сохранят свое лидерство. Второе место в структуре экспорта разделят масло-жировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Министр заявил, что ЦФО является драйвером развития АПК страны и на него возложены большие задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции.

Как отметил в своем докладе Игорь Артамонов, активное развитие в Липецкой области отрасли АПК привело к серьезному росту экспорта сельхозпродукции и продукции ее переработки - с 70 млн. долларов в 2015 году до 324,7 млн. долларов в 2018 году (рост в 4,6 раза). Во исполнение майских указов Президента РФ в Липецкой области разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК». Он предусматривает увеличение производства масличных культур и рост объемов производства растительных масел соответственно на 37,4% и 53,3%. «В 2024 году область планирует поставить на экспорт более 200 тыс. тонн подсолнечного, соевого, рапсового и льняного масла», - уточнил Игорь Артамонов. Вторым по значению в структуре экспорта сельхозпродукции является зерно. В 2018 году его поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья, по предварительным оценкам, составят 533,2 тыс. тонн на сумму почти 90 млн. долларов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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