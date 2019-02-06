2019-02-06T13:52:47+03:00
Общество

Не принятый липецкими врачами ставропольский дальнобойщик попал в больницу, не доехав до дома

У молодого человека бронхит, воспален лимфоузел и заболевание челюсти
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Не принятый липецкими врачами ставропольский дальнобойщик попал в больницу, не доехав до домаНе принятый липецкими врачами ставропольский дальнобойщик попал в больницу, не доехав до домаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Несколько дней назад Ставропольский дальнобойщик Владимир пожаловался на больницы Липецка. Напомним, на прошлой неделе 24-летний парень приехал в областной центр по работе. Во время пребывания в городе у жителя Невинномысска поднялась высокая температура, воспалился лимфоузел. Молодой человек обратился в областную поликлинику. Там, по словам Владимира, ему отказались помочь. Чуть позже парню стало хуже. Он вызвал скорую, которая увезла его в инфекционную больницу. Увы, снова неудача. Дальнобойщик полтора часа прождал врача, но безрезультатно.

В понедельник, 4 февраля, Владимир решил отправиться домой. От жара его спасали таблетки. Молодой человек намеревался доехать до дома, где ему бы точно оказали лечение. Однако, болезнь взяла свое. Этим утром, 6 февраля, Владимиру стало еще хуже. Он вызвал скорую, которая отвезла его в Центральную больницу поселка Каменоломни Ростовской области. В 5 утра водителя госпитализировали.

- Врачи сказали, что у меня бронхит, - поделился с «КП-Липецк» Владимир. – И острое заболевание челюсти. Выясняют, что с лимфоузлом. Утром взяли кровь, сделали рентген, ЭКГ, проводили на осмотр к ЛОРу. Чувствую себя лучше после уколов. В этой больнице мне оказали не только первую помощь. Проявили добродушие и пообещали вылечить. Вот так должны относиться к пациентам медработники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операции [видео, эксклюзив kp.ru]
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
Новости 24