Не принятый липецкими врачами ставропольский дальнобойщик попал в больницу, не доехав до дома

Несколько дней назад Ставропольский дальнобойщик Владимир пожаловался на больницы Липецка. Напомним, на прошлой неделе 24-летний парень приехал в областной центр по работе. Во время пребывания в городе у жителя Невинномысска поднялась высокая температура, воспалился лимфоузел. Молодой человек обратился в областную поликлинику. Там, по словам Владимира, ему отказались помочь. Чуть позже парню стало хуже. Он вызвал скорую, которая увезла его в инфекционную больницу. Увы, снова неудача. Дальнобойщик полтора часа прождал врача, но безрезультатно.

В понедельник, 4 февраля, Владимир решил отправиться домой. От жара его спасали таблетки. Молодой человек намеревался доехать до дома, где ему бы точно оказали лечение. Однако, болезнь взяла свое. Этим утром, 6 февраля, Владимиру стало еще хуже. Он вызвал скорую, которая отвезла его в Центральную больницу поселка Каменоломни Ростовской области. В 5 утра водителя госпитализировали.

- Врачи сказали, что у меня бронхит, - поделился с «КП-Липецк» Владимир. – И острое заболевание челюсти. Выясняют, что с лимфоузлом. Утром взяли кровь, сделали рентген, ЭКГ, проводили на осмотр к ЛОРу. Чувствую себя лучше после уколов. В этой больнице мне оказали не только первую помощь. Проявили добродушие и пообещали вылечить. Вот так должны относиться к пациентам медработники.