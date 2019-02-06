2019-02-06T18:17:46+03:00
Общество

Пенсионерка из Липецка набрала 35 тыс. фанатов с помощью веселых видеороликов

«Молодым столько лайков не ставят, сколько мне!» - хвалится липчанка [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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68-летняя липчанка стала звездой соцсетей68-летняя липчанка стала звездой соцсетейФото: скрин с видео
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Более 35 тысяч подписчиков. Свыше 585 тысяч лайков. Восторженные комментарии и толпы фанатов. Страничка 68-летней липчанки Валентины не просто пользуется популярностью. Да она настоящая звезда!

Ее видео вмиг набирают просмотры. Липчанка танцует на камеру под современные треки, парадирует популярные движения, валяется в снегу! Все ее видео получаются такими простыми, искренними и смешными. И пользователи это чувствуют. «Поздравляю! Вы очень добрая и хорошая!», «У вас очень круто получается», «Вы лучшая!» «Вы такая красивая, милая, классная, веселая, позитивная и прикольная!» - пишут липчанке ее подписчики. Причем многие из них – подростки. А она охотно общается с ними там же, в комментариях.

- Внучке пришла такая идея, - поделилась с «КП-Липецк» Валентина. – Она показала, что пожилые люди тоже снимают себя на видео и выкладывают. Вот и я решила попробовать. Молодым столько лайков не ставят, сколько мне!

Пенсионерка из Липецка набрала 35 тыс. фанатов с помощью веселых видеороликов.Видео @valentina1950_k

ИСТОЧНИК KP.RU

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