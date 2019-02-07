Специалисты МРСК Центра за предыдущий год пресекли около семи тысяч фактов хищений электроэнергии

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) было выявлено более 6,9 тыс. фактов хищений электрической энергии общим объемом 160,5 миллионов кВт*ч. Сумма ущерба составила 499 миллионов рублей.

Особое внимание в ходе рейдов уделялось работе с потребителями, уже уличавшимися ранее в энерговоровстве. Их проверку предваряли тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах в ряде случаев привлекались сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

Энергетики предпринимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа.

Кроме того, заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным блоком безопасности МРСК Центра, направлялись в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждались уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

Одно из наиболее крупных хищений было выявлено в Липецкой области. Сотрудники филиала «Липецкэнерго» в ходе проверки обратили внимание, что одно из местных предприятий, занимающееся добычей известкового камня значительно снизило потребление электроэнергии. Как выяснилось, в карьере продолжительное время был неисправен прибор учета. По условиям договора, предприятие должно было незамедлительно уведомить энергетиков о неисправности, но не сделало этого, хотя не заметить существенную разницу в показаниях счетчика было невозможно. Согласно подсчетам, объем безучетного потребления составил 2,4 миллиона кВт*ч, что эквивалентно 18 миллионам рублей. Весь объем возвращен в полезный отпуск. В правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела.

Работники курского филиала МРСК Центра в августе 2018 года выявили факт незаконного подключения к электросетям со стороны одного из районных рыбохозяйств. Сумма ущерба составила свыше 9 миллионов рублей, дело о его возмещении в настоящее время рассматривается в арбитражном суде.

Сразу несколько крупных хищений электроэнергии вскрыли специалисты филиала «Тамбовэнерго». В октябре прошлого года в ходе плановой проверки одного из предприятий Тамбовского района Тамбовской области они выявили вмешательство в работу прибора учета, что привело к искажению данных об объеме потребляемой электроэнергии. Ущерб составил более 9 миллионов рублей. Акт об аналогичном нарушении был составлен и в отношении собственника расположенного в этом же районе асфальтового завода - в этом случае сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. В ОМВД России по Тамбовскому району поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности.

МРСК Центра напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

МРСК Центра намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.

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