Инициативы работников НЛМК помогают охране окружающей среды

На НЛМК подвели итоги первого конкурса экологических инициатив работников, который помогает вовлекать сотрудников в проекты охраны окружающей среды.

В 2018 году сотрудники цехов предложили более 600 инициатив, большую часть из которых уже реализовали. Предложения работников помогли снизить выбросы печного газа в атмосферу, увеличить срок эксплуатации газоочистного оборудования, уменьшить объем утилизируемого трансформаторного масла, исключить попадание промывочной воды и масел на грунт, снизить накопление мусора на прицеховой территории, уменьшить шумовое воздействие агрегатов.

«Личный опыт работников цехов, знание ими особенностей эксплуатации оборудования и технологии неоценимы при разработке природоохранных мероприятий. Экологи комбината вместе с работниками подразделений стараются использовать любые инициативы для максимального снижения воздействия производства на окружающую среду. Наряду с внедрением крупных экологических проектов это делает природоохранную работу предприятия более эффективной и всеохватной», - отметил начальник управления промышленной безопасности НЛМК Сергей Евсеев.

Победителями конкурса в номинации «Лучшее подразделение» стали коллективы доменного цеха №1, огнеупорного цеха, цеха упаковки продукции, цеха УТЭЦ, автотранспортного управления и ремонтного цеха кранового оборудования. В личном зачете в номинации «Лучший специалист» жюри отметило активность представителей доменного цеха № 2, огнеупорного цеха, цеха динамной стали, фасонолитейного цеха, цеха водоснабжения и административно-социального управления. Всех победителей наградили денежными премиями и почетными грамотами.