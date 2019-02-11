НЛМК реализовал 500 мероприятий за 13 млрд рублей, чтобы улучшить экологию Липецка

При росте выплавки стали на 6,4% с 12,5 млн тонн в 2014 году до 13,3 млн тонн в 2018 году предприятие снизило валовые выбросы на 0,3%. Удельные выбросы уменьшились на 6% с 22 до 20,7 кг/тонну - это уровень наилучших доступных технологий для интегрированных металлургических предприятий в России.

«По данным Росгидромета, Липецк – один из наиболее чистых металлургических городов России, несмотря на наличие в городской черте крупнейшего металлургического предприятия России. Так было не всегда. Кардинальное улучшение экологической ситуации - прямое следствие модернизации оборудования на НЛМК. Компания приносит реальную пользу экономике всего региона в виде налогов и рабочих мест, и при этом, в отличие от автотранспорта, который такой пользы не приносит, НЛМК последовательно уменьшает воздействие на окружающую среду», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Охрана воздушной среды

На НЛМК в эксплуатации находится более 400 газоочистных установок. Из них около 40% введены в строй в ходе технического перевооружения комбината. Природоохранное оборудование позволяет улавливать и возвращать в производство более 98% пыли.

В 2018 году на Липецкой площадке достигнут самый низкий уровень удельных выбросов в атмосферу за всю историю комбината - 20,7 кг/т стали. К 2022 году НЛМК планирует достигнуть уровня наилучших доступных технологий Евросоюза по выбросам в атмосферу - 18,9 кг/тонну стали.

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В коксохимическом цехе завершается строительство комплекса улавливания химических продуктов, который обеспечит надежность технологического процесса, повысит эффективность очистки коксового газа и вдвое уменьшит выбросы вредных веществ в атмосферу. В огнеупорном цехе завершают реконструкцию аспирационно-технологической установки. Это позволит более чем на 90% снизить выбросы пыли на участке. А остаточная запыленность очищенного воздуха будет отвечать лучшим мировым показателям – 5 мг/м3.

Бережное отношение к водным ресурсам

С 2009 года на комбинате действует замкнутая система технического водоснабжения, которая позволила НЛМК прекратить сброс промышленно-ливневых стоков в реку Воронеж. Вся оборотная техническая вода проходит многоступенчатую очистку и поступает обратно в производство. В общем объеме водопотребления комбината ее доля составляет 98%. Внедрение передовой системы технического водоснабжения позволило более чем в три раза сократить использование свежей речной воды. За пять лет удельное водопотребление НЛМК снизилось на 16% до 1,6 м3/т стали в 2018 году. По этому показателю предприятие превзошло уровень наилучших доступных технологий.

Обращение с отходами

За последние пять НЛМК на 57% снизил образование отходов. Уровень переработки отходов в 2018 году составил более 90%.

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В 2018 году на комбинате провели рекультивацию бывшего участка размещения твердых бытовых отходов. Природный ландшафт восстановили на площади около 24 тыс. м2.

Экологические достижения

За последние пять лет достижения НЛМК в области охраны окружающей среды неоднократно отмечены на всероссийском уровне. Предприятие трижды становилось лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». В 2018 году по итогам международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, компания победила в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры». Кроме этого компания дважды отмечалась медалями международной промышленной выставки Металл-Экспо за реализацию экопроектов на Липецкой площадке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, Фото: пресс-служба НЛМК.