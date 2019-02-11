2019-02-11T10:08:57+03:00
Общество

НЛМК реализовал 500 мероприятий за 13 млрд рублей, чтобы улучшить экологию Липецка

НЛМК за последние пять лет реализовал более 500 природоохранных мероприятий общей стоимостью свыше 13 млрд рублей. Основная часть проектов была направлена на улучшение качества воздуха
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При росте выплавки стали на 6,4% с 12,5 млн тонн в 2014 году до 13,3 млн тонн в 2018 году предприятие снизило валовые выбросы на 0,3%. Удельные выбросы уменьшились на 6% с 22 до 20,7 кг/тонну - это уровень наилучших доступных технологий для интегрированных металлургических предприятий в России.

«По данным Росгидромета, Липецк – один из наиболее чистых металлургических городов России, несмотря на наличие в городской черте крупнейшего металлургического предприятия России. Так было не всегда. Кардинальное улучшение экологической ситуации - прямое следствие модернизации оборудования на НЛМК. Компания приносит реальную пользу экономике всего региона в виде налогов и рабочих мест, и при этом, в отличие от автотранспорта, который такой пользы не приносит, НЛМК последовательно уменьшает воздействие на окружающую среду», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Охрана воздушной среды

На НЛМК в эксплуатации находится более 400 газоочистных установок. Из них около 40% введены в строй в ходе технического перевооружения комбината. Природоохранное оборудование позволяет улавливать и возвращать в производство более 98% пыли.

В 2018 году на Липецкой площадке достигнут самый низкий уровень удельных выбросов в атмосферу за всю историю комбината - 20,7 кг/т стали. К 2022 году НЛМК планирует достигнуть уровня наилучших доступных технологий Евросоюза по выбросам в атмосферу - 18,9 кг/тонну стали.

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В коксохимическом цехе завершается строительство комплекса улавливания химических продуктов, который обеспечит надежность технологического процесса, повысит эффективность очистки коксового газа и вдвое уменьшит выбросы вредных веществ в атмосферу. В огнеупорном цехе завершают реконструкцию аспирационно-технологической установки. Это позволит более чем на 90% снизить выбросы пыли на участке. А остаточная запыленность очищенного воздуха будет отвечать лучшим мировым показателям – 5 мг/м3.

Бережное отношение к водным ресурсам

С 2009 года на комбинате действует замкнутая система технического водоснабжения, которая позволила НЛМК прекратить сброс промышленно-ливневых стоков в реку Воронеж. Вся оборотная техническая вода проходит многоступенчатую очистку и поступает обратно в производство. В общем объеме водопотребления комбината ее доля составляет 98%. Внедрение передовой системы технического водоснабжения позволило более чем в три раза сократить использование свежей речной воды. За пять лет удельное водопотребление НЛМК снизилось на 16% до 1,6 м3/т стали в 2018 году. По этому показателю предприятие превзошло уровень наилучших доступных технологий.

Обращение с отходами

За последние пять НЛМК на 57% снизил образование отходов. Уровень переработки отходов в 2018 году составил более 90%.

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В 2018 году на комбинате провели рекультивацию бывшего участка размещения твердых бытовых отходов. Природный ландшафт восстановили на площади около 24 тыс. м2.

Экологические достижения

За последние пять лет достижения НЛМК в области охраны окружающей среды неоднократно отмечены на всероссийском уровне. Предприятие трижды становилось лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». В 2018 году по итогам международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, компания победила в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры». Кроме этого компания дважды отмечалась медалями международной промышленной выставки Металл-Экспо за реализацию экопроектов на Липецкой площадке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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