Для управляющих компаний Липецкой области настала «пора чистки»

Снежная зима с перепадами температуры выявила массу пробелов в работе «управляшек». Их недобросовестная работа стала причиной тысяч жалоб, идущих потоком на сайт врио главы региона, в различные инстанции. Люди справедливо негодуют на плохую расчистку придомовых территорий, наледь, текущие кровли (оттепель спровоцировала потопы в квартирах липчан), угрожающе-висящие сосульки. Недавно случилась трагедия на улице Депутатской – сорвавшаяся ледяная глыба стала причиной смерти пенсионерки. Этот роковой случай врио главы региона Игорь Артамонов назвал следствием преступной халатности коммунальных служб. По злой иронии несчастье произошло вслед за совещанием, проведенным врио губернатора с руководителями управляющих компаний, где их работа подверглась острой критике. Сегодня из 116 зарегистрированных в регионе УК, более 50 нарушают требования, регулярно получая предписания от областной Госжилинспекции. В числе «рекордсменов» по числу жалоб – управляющие организации «Сокол», УютСервис», «Сырская», «Звездная», «Мегаполис». Среди главных причин, по которым нерадивые УК попадают в списки недобросовестных – неумение эффективно работать с ресурсоснабжающими организациями, нерасторопность, отсутствие контакта с жильцами, некачественное содержание домов и придомовых территорий.

И у властей области есть все инструменты, чтобы приструнить недобросовестные УК.

В 2018 г. в результате выявленных нарушений из более 19 тысяч зарегистрированных претензий граждан, было наложено штрафов на сумму 16,5 млн. рублей.

- Мы должны наказывать не только управляющие компании, но и администрацию, которая не исполняет в полной мере свой функционал…Власть всех уровней должна исправить ситуацию в сотрудничестве с правоохранительными органами и прокуратурой, - отметил в ходе знакового совещания Игорь Артамонов.

О своей готовности оперативно реагировать на претензии граждан к УК заявили (и наглядно продемонстрировали) представители органов прокуратуры. Прямо на совещании руководителям четырех УК из Липецка («Советская», «Сырская», «ЗЕВС», «Липецкая управляющая компания») и двум из Ельца были вручены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. А на днях уголовное дело по результатам прокурорской проверки (жители дома № 11 по улице Циолковского жаловались на течь в доме) возбуждено в отношении управляющей компании «Центральная Л».

В ближайшее время управляющие компании станут работать по новым жестким стандартам – сейчас идет проработка соответствующего документа. Будет регламентированы численность и уровень квалификации персонала УК, время реагирования на жалобы граждан, численность собственной техники. Предстоит и скорейшая ликвидация «белых пятен». Как отметил заместитель главы областной администрации Илья Тузов, в самое короткое время муниципалитетам необходимо провести межевание земельных участков для разграничения ответственности по уборке территории.

Скоро появится и специальный сайт, отражающий ситуацию в сфере ЖКХ. Любой его посетитель получит полную информацию о каждом многоквартирном доме – кто его обслуживает, каков размер тарифа, когда предстоит капитальный ремонт.

Все управляющие компании, как нам рассказали в областной Госжилинспекции, проверяются «по полной программе», протоколы составляются за совокупность нарушений. Так что «легкая жизнь» для недобросовестных компаний, судя по всему, закончилась. Управляющие организации, которые не смогут наладить работу и взаимоотношения с собственниками жилья, заменят на более успешные УК. «Те, кто не понимает, как надо работать и оказывать услуги, почувствуют это на себе финансово и покинут рынок», - отметил Игорь Артамонов.

Владимир КУЛИК. Фото: Юлия КЛЮЕВА.