2019-02-08T15:52:57+03:00
Общество

В Липецке появится площадка для медицинского вертолета

9,6 млрд. рублей потратят на здравоохранение в регионе [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецкой области поговорили о медицине в регионеВ администрации Липецкой области поговорили о медицине в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 8 февраля, в администрации Липецкой области состоялся брифинг, который провел врио губернатора Игорь Артамонов. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся будущего липецкой медицины.

В ближайшие годы в регионе реализуют федеральный проект «Здравоохранение», в который входит 6 региональных проектов. На эти цели в Липецкой области будет потрачено 9,6 млрд. рублей. Главная цель проекта – увеличить продолжительность жизни населения к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет.

Один из региональных проектов – «Развитие системы оказания первой медицинской помощи». В регионе появятся новые фельдшерско-акушерские пункты, мобильные медицинские комплексы. В 2 раза увеличат время работы врача с пациентом. Все больше липчан будут проходить профилактические медосмотры. Кстати, кроме федеральных средств, на здравоохранение выделят более 500 млн. рублей из региональной казны. На эти деньги закупят 140 единиц медоборудования и санитарного транспорта. В 15 поликлиниках и больниках проведут капремонт.

Игорь Артамонов рассказал о региональных проектах в области здравоохранения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Игорь Артамонов рассказал о региональных проектах в области здравоохраненияФото: Юлия КЛЮЕВА

- Если первая медико-санитарная помощь оказана качественно, это более 50% успеха, - отметил Игорь Артамонов. – Мероприятия будут включать профилактику, диагностику, лечение, наблюдение и формирование здорового образа жизни. В этом году к нам прибудут 4 мобильных медицинских комплекса. Произойдет диспетчеризация скорой помощи. Также мы должны иметь вертолетную площадку для экстренной эвакуации больных.

До 2021 года 52 государственные медицинские организации перейдут на работу по принципу бережливой поликлиники. Цель проекта – оптимизация работы поликлиник. В таких учреждениях не придется сидеть в очереди, запись к врачам в электронном режиме. Профосмотры максимально доступны населению. А также идет распределение нагрузки между врачами и медперсоналом.

В Липецкой области реализуют национальный проект "Здравоохранение".На что потратят 9,6 млрд. рублей читайте здесь https://www.lipetsk.kp.ru/daily/26940.7/3990634/

ИСТОЧНИК KP.RU

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