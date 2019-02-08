2019-02-08T17:01:09+03:00
Общество

Уникальный случай для законодательства: кто ответит за убитую льдом пенсионерку в Липецке

Нормативного документа, в котором указано, кто должен расчищать козырьки балконов - нет
Юлия КЛЮЕВА
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Самый актуальный вопрос этой зимы - кто должен сбивать сосульки?Самый актуальный вопрос этой зимы - кто должен сбивать сосульки?Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Эта зима преподнесла липчанам множество сюрпризов. Обильные снегопады, низкие температуры и резкая оттепель. Самый актуальный вопрос зимнего сезона – кто должен расчищать многоквартирные дома от сосулек и снега. Сами жильцы или управляющая компания?

В этом году множество жалоб поступило в департамент ЖКХ Липецка на ледяные глыбы, свисающие с крыш и козырьков домов. Только в новогодние праздники в департамент поступило 80 звонков с просьбой ликвидировать наледь и сосульки. Липчане с опаской проходили вблизи домов, постоянно поглядывая вверх. Падающие сосульки повредили не одну машину. Ледяные глыбы даже насквозь пробивали козырьки подъездов.

А в начале недели, 4 февраля, в областном центре произошла трагедия. На 79-летнюю пенсионерку упала глыба обледеневшего снега. Это случилось на улице Депутатской. Женщину с тяжелой травмой госпитализировали. Глыба льда пробила пострадавшей голову и сломала позвоночник. На следующее утро липчанка скончалась. Позже выяснилось, что лед упал с козырька балкона квартиры 5 этажа. В ходе расследования следователи допросили директора управляющей компании, которая обслуживает дом, а также хозяина квартиры.

УПАЛ С БАЛКОНА, ПЫТАЯСЬ СБИТЬ СОСУЛЬКУ - НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. ЛЕД РАЗБИЛ СОСЕДСКОЕ ОКНО - ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

После этого случая некоторые управляющие компании Липецка начали расклеивать объявления, мол, с козырьков балконов сбивать сосульки должны сами хозяева квартир. Только вот нормативно-правового акта, который указывает, кто должен чистить козырьки балконов, нет.

- Это спорный вопрос и в каждом случае суд или компетентные органы должны подходить дифференцировано, - разъяснила старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева. – Балкон является конструктивным элементом фасада здания. И если исходить из этой позиции, то ответственность за его очистку несет управляющая компания. Однако, если гражданин внес в него конструктивные изменения, к этому же относится самостоятельное остекление, тогда он принимает на себя и риск, связанный с видоизменением этого имущества, в том числе и очистке. Но устоявшейся практики по этому вопросу нет. Ссылки на нормативный документ, который бы дал разъяснения – тоже нет. По какому пути пойдет практика, сказать трудно. Есть только постановление Госстроя РФ от 2003 года «О правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда». Там прописано, что должна осуществляться, в том числе, и очистка от снега и наледи балконов и козырьков.

При этом, если хозяин квартиры сам попытается сбить сосульку со своего балкона и она разобьет окно соседа, ответственность за повреждение чужого имущества будет лежать на нем. Если лед упадет кому-то на голову, в отношении человека возбудят уголовное дело. А если вывалится из окна, пытаясь дотянуться до сосульки – это уже несчастный случай. В таком случае, остается только вызвать бригаду специалистов и заплатить им?

ИСТОЧНИК KP.RU

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