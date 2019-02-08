В Липецкой области от онкологии в год умирает около 2 тыс. человек

В эту пятницу, 8 февраля, в областной администрации обсудили федеральный проект «Здравоохранение». Напомним, в него входит 6 региональных проектов, которые реализуют в регионе в ближайшие годы. На это планируют потратить 9,6 млрд. рублей федеральных средств, а также более 500 млн. рублей дополнительно, из регионального бюджета.

Еще один проект, о котором рассказал врио губернатора Игорь Артамонов – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежегодно в Липецкой области от болезней системы кровообращения умирает около 7 тыс. человек. Этот показатель планируют уменьшить до 5 тыс. Лидером по сердечно-сосудистым заболеваниям стал Грязинский район.

В Липецке и области будут бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Игоря Артамонова, в области планируют создать полноценную систему профилактики заболеваний. Население обеспечить качественной медицинской помощью, в соответствии со стандартами. На базе городской больницы скорой помощи №1 Липецка в этом году создадут второй сосудистый центр в регионе. До 2022 года переоснастят сосудистый центр Липецкой областной клинической больницы. Дооснастят первичное сосудистое отделение городской больницы №4, Елецкой городской больницы им. Семашко, межрайонной больницы в Лебедяни и Усмани.

Важным направлением является борьба с новообразованиями. В Липецкой области от онкологии умирает около 2 тыс. человек в год. Артамонов поставил задачу снизить количество смертей более чем на 10%. Лидеры по онкологическим заболеваниям – Краснинский, Измалковский, Тербунский, Добровский районы.

В Липецкой области будут бороться с онкологиейФото: Юлия КЛЮЕВА

- Появятся 6 центров амбулаторно-онкологической помощи, - рассказал Игорь Артамонов. – В Липецкой горбольнице на Соколе, в больнице №4 «Липецк-Мед», в Елецкой больнице им. Семашко, а также в Грязях и Лебедяни. Функции: онкопоиск, диспансерное наблюдение, химиотерапия, мониторинг лечения. Стандартное оснащение – УЗИ, МРТ, КТ, функциональная диагностика, все это будет, причем по самым базовым направлениям, к которым относится гинекология, урология, неврология, хирургия и т.д. Первые 2 центра появятся уже в 2019 году – в больнице на Соколе и в Елецкой больнице. Произойдет переоснащение Липецкого онкодиспансера.