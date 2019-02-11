2019-02-11T09:23:52+03:00
Общество

"Лыжня России" в Липецке побила рекорд по количеству участников

Самому молодому участнику было 2 года, самому взрослому – 82 [фото, видео]
Кирилл Мишин
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"Лыжня России - 2019" в Липецке"Лыжня России - 2019" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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В минувшую субботу, 9 февраля, на территории села Романово в Липецкой области состоялась "Лыжная России 2019". По сообщениям организаторов, попробовать свои силы приехали порядка 2500 спортсменов, а всего по области околло 7000 – это рекорд для региона.

"Лыжня России - 2019" в Липецке Фото: Кирилл Мишин

"Лыжня России - 2019" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

– Вот уже много лет лыжня России становится одним из главных спортивных событий области, – обратился к участникам вице-губернатор Юрий Таран. – Мы очень рады, что сегодня официально зарегистрировались более двух тысяч спортсменов. Надеемся, что лыжня принесёт здоровье, задор. Пусть победит сильнейший – проигравших нет,

"Лыжня России - 2019" в Липецке Фото: Кирилл Мишин

"Лыжня России - 2019" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Мужчинам предстояло пройти на лыжах 10км, а юношам и детям – 5км. Все зрителей и спортсменов бесплатно угощали кашей, мороженым и горячим чаем. Для зрителей во время соревнований проводили различные конкурсы и викторины.

– Вообще, я занимаюсь танцами, но в этом году впервые решил попробовать себя на лыжах, – рассказал один из участников Даниил Косенков. – Катаюсь с первого класса и очень люблю это занятие, но решился приехать на "Лыжню" только в этом году. Мне предстоит преодолеть 10км, надеюсь на победу.

"Лыжня России - 2019" в Липецке Фото: Кирилл Мишин

"Лыжня России - 2019" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Первое место среди юношей занял Константин Иванников – он преодолел 5км за 12,01 минуту. Среди юных девушек лучшей оказалась Виктория Кузнецова. Самым быстрым мужчиной, старше 18 лет, стал тренер по лыжному спорту Дмитрий Смольников, а главный кубок среди женщин достался Ролдугиной Надежде.

"Лыжня России - 2019" в Липецке Фото: Кирилл Мишин

"Лыжня России - 2019" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Также, организаторы отметили самого юного участника Чубарову Анастасию, которой исполнилось 2 года, и самого возрастного – 82-летнего Шутенко Игоря. Самыми спортивными признали семью Дорофеевых.

Не обошлось и без травм. Одного мальчика пришлось увозить на скорой из-за травмы ноги.

Лыжня России 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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