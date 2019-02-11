МРСК Центра вложила в энергетику Липецкой области 1,7 млрд рублей

В 2018 году Липецкэнерго реконструировало воздушную линию 110 кВ «Лебедянь». Она была построена около полувека назад. Теперь здесь вместо старых железобетонных опор установлены инновационные композитные. Энергетики заменили 37 километров грозозащитного троса на современный, не подверженный коррозии. Срок его службы не менее 50 лет. На линии установлены индикаторы коротких замыканий. Электроснабжение Лебедянского, Данковского и Краснинского районов теперь стало надежнее. Аналогичные работы выполнены на линии «Двуречки».

Для реконструкции перехода через реку Дон на воздушной линии «Донская» специалистам Липецкэнерго пришлось найти сразу несколько инновационных решений. 900 метров изношенного провода здесь заменили на сверхлегкий кабель. Особый полимерный сплав делает его в три раза легче. На этом же переходе установлена самая высокая опора в Черноземье – более 60 метров.

Также в 2018 году Липецкэнерго обеспечило техприсоединение сразу нескольких крупных объектов. Для крупного тепличного комплекса в Хлевенском районе энергетики построили 12 километров линий электропередачи. При чем на пересечении с трассой М-4 кабель проложен под дорожным полотном, без повреждения асфальта.В кратчайшие сроки Липецкэнерго подключило к сетям резидента особой экономической зоны «Тербуны». Для запуска завода по заморозке овощей потребовалась мощность 3 200 киловатт.

- Реконструкция энергообъектов в наше время – не просто замена старой деревянной опоры на такую же новую. В каждом случае – это серьезная аналитическая работа по подбору однойиз современных технологий, которых сегодня немало. Мы всегда выбираем лучший вариант. Это позволяет Липецкэнерго выполнять работу быстро, с гарантированным качеством, закладывая основу под будущую цифровую трансформацию, - прокомментировал итоги 2018 года заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Дмитриев.

Всего же в 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» построил и обновил более280 километров линий электропередачи,реконструировал шесть подстанций, ввел новых мощностей на 25 МВА.

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Фото Липецкэнерго