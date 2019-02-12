Липчан наградили за участие в программе НЛМК «Стальное дерево»

В Липецке подвели итоги грантовой программы «Стальное дерево-2018». В течение всего года неравнодушные липчане воплощали свои проекты при поддержке НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие». Большая часть проектов касалась благоустройства, участники строили трассу для соревнований на горных велосипедах, восстанавливали святой источник, строили площадки, проводили субботники и многое другое.

Проекты оценивали члены жюри, в состав которого вошли мэр города Сергей Иванов, вице-губернатор Дмитрий Аверов, директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских, директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук, директор по экологии Группы НЛМК Галина Христофорова и директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.

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– Начинания жителей нужно поддерживать, особенно это касается экологических проектов, – отметил мэр города Сергей Иванов. – Мы видим результат этой работы и положительные отзывы липчан – это дорогого стоит. Спасибо комбинату за поддержку активистов, надеюсь проект «Стальное дерево» будет продолжен и в будущем.

Победителями грантовой программы стала семья Анучиных, Алексей и Татьяна обустроили байк-парк на территории Студеновского карьера, где раньше была огромная свалка.

– Мы сделали трассу для маунтинбайка, и благодаря проекту «Стальное дерево» расшили ее до пяти километров, – рассказала Татьяна Анучина, – Мы с мужем очень любим горные велосипеды и ездим на совевнования. Нам было досадно, что в Липецке нет площадки для этого вида спорта, в отличие от соседних регионов. О проекте НЛМК узнала из соцсетей. Прочитала и решила участвовать. В проект привлекли утилизирующую компанию и волонтеров, которые помогли нам вывезти с карьера более 100 кубометров мусора. В итоге мы смогли доказать рентабильность нашего проекта и получить грант. Теперь в Липецке проходят межрегиональные соревнования по маунтинбайку.

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В качестве Гран-при организаторы программы «Стальное дерево» гарантировали Татьяне и Алексею Анучиным внеконкурсное финансирование для дальнейшего развития их проекта в 2019 году.

Автор еще одного яркого проекта Татьяна Четверткова, восстановила святой источник в селе Крутые Хутора Липецкого района. Организаторы мероприятия наградили поездкой на спектакль в Большом театре. Татьяне и авторам проекта по борьбе с детской наркоманией, которые закупили уникальное оборудование для областного наркодиспансера, выделили по 50 000 рублей.

– Программа «Стальное дерево» за два года доказала свою востребованность. Благодаря ей активные и неравнодушные граждане имеют возможность реализовать свои идеи на благо окружающих и сделать мир вокруг себя лучше, – прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. – Программа продолжится и в 2019 году, поэтому мы вновь ждем инициативы от жителей Липецка. Лучшие из них станут проектами по благоустройству городской среды и помогут решить социально важные проблемы».

Помимо прочего организаторы семи лучших проектов в течение года расчищали русло реки Воронеж, обновляли сквер в 11 микрорайоне, сажали деревья в городских парках.

– «Стальное дерево – это отличный конкурс, – уверен замглавы региона Дмитрий Аверов. –Организаторы поддерживают действительно важные проекты, касающиеся спорта, здоровья, экологии и благоустройства, укрепления семейных ценностей, поддержки детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что грантовая программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году. В первый же год в Липецке активисты воплотили в жизнь 11 общественно полезных природоохранных проектов. С 2018 года программа стала открыта для жителей Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов, где присутствует группа НЛМК – Старого Оскола в Белгородской области и Заринска в Алтайском крае.

В 2018 году НЛМК помог активистам воплотить 21 социально значимый проект. В мероприятиях программы «Стальное дерево» приняли участие 5000 человек.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.