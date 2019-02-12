2019-02-12T10:50:48+03:00
Общество

Работники НЛМК стали лучшими инженерами России

Сразу шесть представителей НЛМК стали победителями XIХ–го всероссийского конкурса «Инженер года-2018»
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Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов.

Конкурс проходит в два тура по основным отраслевым направлениям. Жюри заочно оценивает проекты по двум номинациям: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет).

По итогам конкурсного отбора 2018 года двое работников НЛМК прошли во второй тур и стали лауреатами конкурса в номинации «Профессиональные инженеры», а еще один - лауреатом в номинации «Инженерное искусство молодых». Их трое коллег стали победителями только первого тура конкурса.

Церемония вручения наград победителям состоится 19-21 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений. Победителям первого тура конкурса вручат дипломы, сертификаты и знаки профессиональных инженеров России, а победителей второго тура кроме этого еще наградят памятными медалями лауреатов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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