Работники НЛМК стали лучшими инженерами России

Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов.

Конкурс проходит в два тура по основным отраслевым направлениям. Жюри заочно оценивает проекты по двум номинациям: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет).

По итогам конкурсного отбора 2018 года двое работников НЛМК прошли во второй тур и стали лауреатами конкурса в номинации «Профессиональные инженеры», а еще один - лауреатом в номинации «Инженерное искусство молодых». Их трое коллег стали победителями только первого тура конкурса.

Церемония вручения наград победителям состоится 19-21 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений. Победителям первого тура конкурса вручат дипломы, сертификаты и знаки профессиональных инженеров России, а победителей второго тура кроме этого еще наградят памятными медалями лауреатов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.