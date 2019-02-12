Игорь Артамонов участвует в заседании Президиума Госсовета РФ

Врио главы региона Игорь Артамонов принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое состоялось в Казани. Главная тема – строительство жилья и благоприятная городская среда.

Члены рабочей группы Госсовета РФ по улучшению жилищных условий вместе с главами российских регионов побывали в современном жилом микрорайоне столицы Республики Татарстан и познакомились с лучшими IТ-проектами на выставке в Иннополисе – технопарке имени Попова. После чего провели мозговой штурм «без галстуков», обсудив в неформальной обстановке актуальные проблемы жилья и ЖКХ совместно с зарубежными экспертами - вице-президентом Huawei и советником мэра Лондона по урбанистике и городской среде.

«Появляются идеи фантазийные в отработке так называемых слонов - нерешаемых проблем. Все очень интересно», - прокомментировал предварительные итоги заседания рабочей группы Игорь Артамонов.

Сегодня в Иннополисе проходит расширенное заседание Президиума Госсовета РФ с участием Президента России Владимира Путина. Планируется обсуждение таких вопросов, как снижение ставок по ипотеке, проблема обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.