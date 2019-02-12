В этом году в Липецке отремонтируют 3 моста

В этот вторник, 12 февраля, в Липецком горсовете состоялась комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. В начале заседания парламентарии обсудили самый масштабный проект прошлого года - ремонт Петровского моста. Реконструкция обошлась в 699,5 млн. рублей. Гарантия на ремонт переправы - 5 лет. Депутаты поблагодарили власти и подрядчика за хорошо проделанную работу.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в этом году планируют отремонтировать еще 3 моста - через Каменный лог по улице Терешковой, пешеходый пост по улице Филипченко и мост по улице Советской. Специалисты собираются обследовать еще 8 мостов. Если в бюджете найдутся 32 млн. рублей, также оценят состояние мостового перехода через реку Воронеж, Октябрьского моста, моста №13 №Стагдок", пешеходного моста через железную дорогу возле школы №8, пешеходного моста "Стагдок" через железнодорожные пути МПС, пешеходного моста в районе дома №21Б по улице 40 лет Октября, моста по улице Октябрьская, пешеходного моста к пляжу в районе Сокола. Во время заседания отметили, что как раз Сокольский мост остро нуждается в реконструкции.