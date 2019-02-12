Депутаты уверены, что нельзя допускать истребление киосков в Липецке

После того, как Минпромторг внес в думу проект о нестационарной и мобильной торговле, чиновники решили активно поддерживать представителей данного бизнеса. Напомним, что в Липецке мэрия борется с киосками уже не первый год – тонары истребили почти полностью, а ларьки оказались на грани вымирания.

Напомним, что на фоне войны с киосками липецкие бизнесмены каждый день почти два месяца выходят с одиночными пикетами к зданию городской администрации. Предприниматели не видят для себя никаких гарантий в новых договорах и новых правилах благоустройства. Владельцы киосков опасаются, что в любой момент потеряют бизнес, даже если выполнят все требования властей. А некоторые бизнесмены и вовсе, проработав больше 20 лет, внезапно оказались вне закона – нанятых продавцов придется распускать, бизнес закрывать.

И вот теперь правительство решило возрождать малоформатную торговлю и возвращать на улицы киоски и палатки, с которыми боролись годами. Законопроект объяснили тем, что это улучшит экономику страны. С проектом согласились и липецкие депутаты. Как пояснили в пресс-службе горсовета, с развитием малоформатной торговли в регионах увеличится занятость населения и поднимется экономика.

– Для липчан это возможность делать покупки в шаговой доступности, для производителей – прямой и короткий путь к потребителю, – прокомментировал депутат Липецкого городского Совета депутатов Александр Афанасьев. – В небольшие магазинчики местному производителю попасть легче, чем на полки магазинов крупной сети – там шансы практически ничтожны. В свою очередь, гарантированный спрос обеспечит рост оборота для производителей и переработчиков сельскохпродукции и увеличение количества рабочих мест. А это – рост налоговых отчислений, развитие социальной сферы и экономики региона в целом.

Депутат уверен, что ларьки в Липецке нужно сохранять и помогать развиваться. Для развития бизнесменам нужны гарантии, что новый договор будет действовать несколько лет, а дизайн не будет меняться каждый год.