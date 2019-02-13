В ОЭЗ «Липецк» заработал еще один завод

Липецкий завод «Фондиталь» - первый завод компании, построенный за пределами Италии.

Предприятие возвели за три года. Работа над проектом в Липецкой области началась с закладки первого камня в 2015 году, а строительство завода было завершено в 2018 году. Общая площадь производственного комплекса составляет 100 тысяч квадратных метров, из которых 16 тысяч — крытая площадка. С начала строительства компания Fondital инвестировала в проект 20 миллионов евро, а с запуском литейного цеха в 2020 году инвестиции достигнут 30 миллионов.

В год планируется выпускать 3 миллиона алюминиевых литых секций радиаторов и 30 тысяч настенных котлов. А через три года, как минимум, удвоить показатели. Продукцию будут выпускать мирового класса. Сейчас литье привозят из Италии, в Липецке радиаторные сети шлифуют, красят и упаковывают. Создано 52 рабочих места, а после запуска литейного цеха будут трудоустроены еще 100 липчан.

Производственное оборудование сертифицировано на соответствие требованиям как российских, так и европейских стандартов. Кроме того, на российском заводе будет применен тот же бескомпромиссный подход к качеству и надежности продукции, и будут выполняться те же этапы производства, что и на итальянских предприятиях.

Также компания планирует выполнять комплексное сервисное обслуживание, которое позволит сблизить производителя и потребителей.

По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, в этом году в ОЭЗ начнут функционировать шесть новых заводов, в том числе и предприятия с иностранным капиталом. Появятся новые резиденты как на территории грязинской, так и елецкой площадок. Общий объем инвестиций составят девять миллиардов рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.