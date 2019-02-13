С 1 по 12 февраля на «горячую линию» департамента ЖКХ поступило 65 обращений от липчан. 6 горожан пожаловались на сосульки, свисающих с домов по улицам Зегеля, Терешковой, Центральная и Юношеская.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, во время рейдов специалисты департамента также обнаружили скопление наледи на крышах домов по улицам Гагарина, Терешковой, Титова. Данную информацию передали в управляющие компании и госжилинспекцию.

Случается, что управляющим компаниям приходится расчищать от наледи и крыши домов магазинов – жалуются жители. Однако, не всегда предприниматели соглашаются на это. Некоторые опасаются, что рабочие повредят кровлю. В таких случаях бизнесменам объясняют, что безопасность людей – превыше всего. А если предприниматель снова запретит расчистить кровлю, об этом сообщат в прокуратуру.

- У нас нет задачи - стеснить кого-то в правах или нaложить дoпoлнительные обязанности, - сообщил первый зaместитель глaвы городской администрации Михаил Щербаков. - Но как aдминистрация Липецкa, мы должны создавать условия для комфортного и – главнoе – безопасного прoживания граждан. Хoтелось бы призвать представителей предпринимательского сообщества и oстальных горожан к пoниманию.

Напомним, липчане могут оставить заявку в управляющих компаниях на расчистку снега и наледи. Сообщить о плохо выполненной работе можно по телефону 522-639.