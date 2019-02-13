Липецкэнерго успешно выполнило годовую ремонтную программу

Филиал ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» в 2018 году вложил в обновление оборудования 165 миллионов рублей. На эти деньги выполнен капитальный ремонт 111 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ во всех районах Липецкой области. Энергетики привели в порядок 956 километров линий электропередачи. Это на 70 километров больше, чем в 2017 году. Также в минувшем году выполнен ремонт значительного объема силовых трансформаторов, выключателей и разъединителей 0,4 -110 кВ.

Энергетики провели серьезную работу по расчистке просек от древесной и кустарниковой поросли. Эти мероприятия выполняются ежегодно для снижения аварийности, вызванной падением деревьев на линии электропередачи. За отчетный период энергетики расчистили 752 гектаров просек линий электропередачи 0,4-110кВ. Это цифра на 218 гектаров больше, чем годом раньше.

- Качественноеи своевременное выполнение ремонтной программы - это гарантия бесперебойного электроснабжения потребителей в период нестабильных погодных условий и низких температур. Именно поэтому Липецкэнерго ежегодно вкладывает немалые силы и средства в обновление энергокомплекса региона. Эта системная работа будет продолжена ив новом году, - отметил заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию Эдгар Кусиньш.

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