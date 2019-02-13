2019-02-13T13:29:12+03:00
Экономика

Энергетики МРСК Центра мобилизованы в связи с сильными снегопадами

13 февраля в ряде субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов произошло ухудшение погодных условий: здесь фиксируются осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега, гололед, ветер 15-20 м/с
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Природные аномалии коснулись и регионов ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК «Россети»). В настоящий момент обе компании работают в режиме предельной мобилизации и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

В филиале МРСК Центра – Брянскэнерго в связи с ухудшением погодных условий введен особый режим работы, предусматривающий мобилизацию сил и средств для восстановления электроснабжения потребителей. В филиалах МРСК Центра - Тамбовэнерго и МРСК Центра и Приволжья – Рязаньэнерго и Калугаэнерго, в зоне ответственности которых непогода прогнозируется в ближайшее время, введен режим повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. В настоящее время на случай ухудшения погоды здесь реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

Сформирован список и определен состав мобильных бригад филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, готовых в случае необходимости оперативно выдвинуться для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ за пределы своих зон операционной ответственности. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 903 бригады в составе более 12 760 человек, 4 331 единица автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 913 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 57,68 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.

Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: МРСК Центра - по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), МРСК Центра и Приволжья - по номеру 8-800-100-33-00(звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна»https://светлаястрана.рф/ . Данный проект ПАО «Россети» был создан в целях налаживания обратной связи с потребителями электрической энергии и призван предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме он-лайн.

С помощью Портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах, связанных с отключением электроэнергии, колебанием или низким напряжением, дефектами в работе электрооборудования. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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