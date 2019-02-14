Как обманутым пайщикам вернуть свои деньги?

Но если кооператив или саморегулируемая организация, в которую он входит, нарушает закон, то их деятельность прекращается, а пайщики теряют свои сбережения и возможность получить проценты по ним.

Сегодня масса обращений, поступающих в Юридическую компанию «Соколов и партнеры», связана с закрытием кредитного кооператива «Капитал Инвест» в ряде городов: резко прекратили свою деятельность офисы кооператива в Липецке, Воронеже, Туле, Рязани и других городах.

Разъяснения подготовил Директор ООО ЮК «Соколов и партнеры»

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Дмитрий Соколов,

Кандидат юридических наук

Опыт юридической практики: более 17 лет

-Как пайщикам вернуть свои сбережения?

- За последний месяц к нам за бесплатной консультацией обратилось более 70 пайщиков кредитного кооператива «Капитал Инвест» с таким же вопросом. Единственный способ защиты сейчас – это судебное взыскание.

1. Направляем претензию по юридическому адресу кооператива заказным письмом. Сохраняем квитанцию и второй экземпляр претензии для суда. В случае, если срок хранения вклада по договору не истек – ссылаемся на п.3 ст.450.1 ГК РФ и заявляем об отказе от договора в связи с исключением кооператива из СРО. О том, как правильно составить претензию, мы разъясняем клиентам в офисе (требуется только предварительная запись на прием через сайт www.пайщикам.соколов-и-партнеры.рф ).

2. Определяем подсудность по юридическому адресу кооператива, указанному в договоре. Подаем исковое заявление о взыскании денежных средств по договору и процентов по нему.

3. К иску прилагаем ходатайство о принятии судом обеспечительных мер в виде наложения ареста на счет в сумме вклада.

4. Далее юристы защищают интересы пайщиков в суде. Кооператив, как правило, в процессе не появляется. В этом случае суд выносит заочное решение.

После вступления решения суда в силу уже приставы работают над взысканием присужденного, осуществляя принудительное списание денежных средств со счета или погашение требований за счет ареста и реализации имущества кооператива.

5. В случае, если будет открыто дело о банкротстве кооператива в суде, пайщикам необходимо будет подавать заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Записаться на бесплатную юридическую консультацию для пайщиков можно через сайт: www.пайщикам.соколов-и-партнеры.рф

или по телефонам:

в Липецке: (4742) 71-70-38

г.Липецк, пл.Плеханова, 3, оф.103

в Воронеже: 8-900-924-07-55, 8-952-595-93-60

г.Воронеж, пр-т Труда, 61

Для пайщиков из других городов принимаем обращения по эл. почте pravo48@mail.ru

Реклама Фото предоставлено ЮК «Соколов и партнеры»