НЛМК инициировал в Липецке партнерский благотворительный проект

Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» и сотрудники комбината подключились к всероссийскому проекту «Дари Еду!», который помогает продвижению в обществе культуры доступной и повседневной благотворительности.

Фонд «Милосердие» установил в сети липецких магазинов «Покупайка» специальные боксы для сбора продуктов нуждающимся. Собранные продуктовые наборы передают многодетным семьям, пожилым людям, безработным, инвалидам и матерям-одиночкам.

В Липецке любой желающий сможет принять участие в проекте, оставив продукты в боксах по адресам: ул. Космонавтов, д. 98; ул. Неделина, д. 20, пр. Победы, д. 18, ул. Космонавтов, д. 10; пр. Победы, д. 91а; ул. Кривенкова, д.19; ул. Звездная, д. 3/5; ул. Московская, д. 117; пр. Мира, д. 27; ул. Ангарская, д. 3. Принимаются продукты питания в целой фабричной упаковке, без особых условий хранения, со сроком хранения не менее месяца. Не принимаются скоропортящиеся продукты, без упаковки, в стеклянной таре, а также овощи, фрукты и алкоголь.

Участвовать в проекте можно и без посещения магазина. Любой желающий по ссылке на сайте БФ «Милосердие» может попасть в первый благотворительный интернет-магазин продуктов «Дари Еду!» https://dariedu.ru. В режиме онлайн там можно выбрать любые товары и тут же их оплатить. Собранная виртуальная корзина превратится в реальную продовольственную помощь. На сайте можно приобрести как отдельные товары, так и наборы: на неделю, на две недели, на месяц, сладкий набор или детский набор.

Для успешной реализации проекта фонд «Милосердие» рассчитывает на помощь волонтеров, которые помогут сортировать продукты, формировать продуктовые наборы и доставлять их нуждающимся. Любые предложения помочь проекту принимаются по телефонам: +7(4742)443-228/229/230 или электронной почте: lipetsk.miloserdie@yandex.ru.

В благотворительном проекте в качестве партнеров участвуют компании крупного и среднего бизнеса, некоммерческие организации федерального и регионального уровней, работники комбината и все горожане. Сейчас боксы «Дари еду!» установлены в 12 городах России и их количество растет с каждым месяцем. С момента запуска проекта в конце 2016 года собрано уже 17 тонн продуктов, наборы из которых получили более 2 000 семей.