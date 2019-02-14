Ряд компаний Липецка не хотят убирать сосульки с балконов даже за деньги

Сосульки и наледи, свисающие с крыш домов и балконов, продолжают пугать липчан. После трагического случая с пенсионеркой, на которую упала глыба обледеневшего снега, остро встал вопрос, кто же должен сбивать сосульки с балконов. Напомним, 4 февраля на улице Депутатской на 79-летнюю бабушку упала снежная глыба. Она пробила женщине голову и сломала позвоночник. На следующее утро липчанка скончалась.

На пресс-конференции в Следственном комитете по Липецкой области обсудили ситуацию с падающими сосульками.

Следственному комитету еще предстоит выяснить, кто понесет ответственность за смерть бабушки. Пока известно, что лед упал с козырька балкона квартиры 5 этажа. Следователи уже допросили директора управляющей компании, которая обслуживает дом, а также хозяина квартиры.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ПАДАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ?

Корреспондент «КП-Липецк» решил выяснить, кто же должен расчищать балконы многоэтажек. Особенно те, которые липчане остеклили самостоятельно. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, устоявшейся практики по данному вопросу нет. Как и документа, в котором бы четко разграничивалось, кто должен чистить балконы – сами жильцы или управляющая компания. Липецкие юрист склоняются к тому, что балконы, любым образом видоизмененные, должны чистить сами жильцы.

- На собственника будет возложена ответственность за бремя содержания и риски, связанные с причинением кому-либо вреда, если он произвел изменения, даже остекление балкона, - считает юрист Игорь Печенев. – Ограждение балкона, остекление и отделка относятся к имуществу собственника, за которое он отвечает.

В управляющих компаниях города тоже говорят, что за балконами, остекленными самостоятельно, владельцы квартир должны следить сами. Но как липчанам сбивать ледяные глыбы? Во-первых, можно вывалиться с балкона. Во-вторых, сосулька может разбить окно соседа. В-третьих, внизу в любой момент может оказаться человек. Остается только пользоваться платными услугами?

РАДИ ОДНОЙ СОСУЛЬКИ НЕ ПОЕДУ!

Корреспондент «КП-Липецк» обзвонил несколько УК. В одной из них так и ответили: «Если балкон делали вы, это не к нам вопрос. Мы сбивать не должны». Даже за деньги отказались присылать специалистов. В других управляшках сбить сосульки согласились. За определенную плату. Например, один балкон – 3 тыс. рублей.

В интернете можно найти множество компаний и лиц, которые обещают расчистить крыши домов от снега, сбить сосульки, ликвидировать наледи. Корреспондент «КП» под видом обычного жителя позвонил по нескольким номерам.

- Мы сбиваем наледь с кровли, с балконов не сбиваем, - сообщили в фирме. – Вдруг разобьет соседние балконы. Такую ответственность на себя не берем.

- Ради одной глыбы я не поеду, - ответил владелец автовышки, который занимается ликвидацией сосулек. – Минимальное время заказа – 3 часа. Да и дорого вам будет. Попробуйте найти кого-нибудь другого.

Довольно много сообщений с обещаниями очистить крыши и балконы от сосулек на сайтах бесплатных объявлений. Однако, трубку взяли только по одному номеру. Мужчина на том конце провода согласился сбить ледяную глыбу. Стоимость работ – 2,5 тыс. рублей.

Учитывая то, что при определенной погоде сосульки могут образовываться хоть каждую неделю, вызывать специалистов получается накладно. Хочется отметить, что чаще всего ледяные глыбы появляются на старых домах. И большинство их жителей – пенсионеры. И остекляли липчане балконы по той причине, чтобы в квартире стало теплее, и не гуляли сквозняки.