Николай Киреев: «Руководитель всегда силен командой»

Что важно для эффективной работы, качества обслуживания? Как удается сдерживать цены? На эти и другие темы мы беседовали с начальником управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Николаем Киреевым.

- Николай Сергеевич, в минувшем году Липецкий регион по розничному товарообороту в рейтинге РФ поднялся вверх на 8 пунктов, войдя в четверку лидеров по ЦФО. За счет чего такой подъем?

- Самый высокий темп роста у нас был отмечен в крупных и средних торговых предприятиях – 114,4%, вырос товарооборот также на рынках и ярмарках, были созданы новые торговые места. По розничному товарообороту мы опередили Белгородскую область, будем стремиться обогнать и воронежцев. В прошлом году было открыто 77 торговых объектов по реализации местной сельхозпродукции, 6 из них формата «магазин в магазине». Торговый оборот в регионе за год вырос на 8%, тогда как в среднем по России – на 5,5%. В 2019 году темпы роста оборота розничной торговли будут обеспечены, в том числе, за счет увеличения товаров местных производителей и продукции, отмеченной Знаком качества. Одно из направлений – заготовительная деятельность. Основная цель здесь – наращивание объемов закупок при гарантированном сбыте. Это позволит стабильно развиваться потребкооперации и наполнить рынок экологически чистыми продуктами. И мы прилагаем большие усилия, чтобы наша работа достигала самых высоких показателей.

- Очевидно, для эффективной работы коллектива важен и командный дух, и настрой на успех…

- Вот здесь видите (показывает на экран монитора – авт.) – это мои целевые показатели, которые необходимо достичь. И у каждого сотрудника есть свой такой перечень. В начале года были обозначены целевые показатели по всем направлениям потребительского рынка. В их числе, увеличение товарооборота и зарплаты в отрасли, оказание госуслуг по лицензированию, регулирование цен и тарифов и другие. И по каждому из направлений наши сотрудники несут персональную ответственность. Мы все одна команда, части единого целого, сломается одно звено – рвется вся цепь. Такой настрой помогает работать на общий результат, и стремиться есть к чему. Если в 2017 году целевых показателей нашей работы было немногим более 70, то в 2018 году – уже свыше 100, а в нынешнем году число задач возросло до 237. Важна правильная, научная организация труда, у нас создан и плодотворно работает информационно-аналитический отдел, в структуре управления выдержан принцип разумной достаточности.

- Как мотивируете, стимулируете работников?

- Безусловно, важна и мотивация сотрудников – это и моральное удовлетворение, и денежное вознаграждение. Ежемесячно анализируем результаты работы каждого сотрудника управления, соответственно, премируем, также высылаем благодарственные письма родителям и супругам. Получившие выговор, лишаются премии. Но дисциплинарное взыскание может быть погашено при значительном перевыполнении целевых показателей. Считаю, не надо скупиться с похвалой, если человек ее достоин – это повышает и его самооценку, и уверенность в себе.

- В регионе одни из самых низких цен на социально значимые продукты. Как удается поддерживать стабильные цены?

- Цены на продукты питания в государстве свободные, но мы должны заниматься их контролем, анализом. В ежедневном режиме проводим мониторинг цен на социально значимые продукты в торговых предприятиях области. В минувшем году было обследовано почти 5,5 тысяч торговых предприятий, 61% из них в сельской местности. С внедрением интерактивной карты эффективность такой работы возросла. Наши сотрудники оперативно выявляют завышения и незамедлительно выезжают на место для нормализации ситуации. Как правило, для снижения цены достаточно разъяснительной работы с руководством магазина. Но нередко приходится подключать прокуратуру, антимонопольные органы. В прошлом году по нашей инициативе прокуратурой и ФАС были проведены проверки по ценообразованию на яйцо, сахар, мясо кур, картофель. Принятые меры позволили в течение года сохранять цены на социально значимые продукты одними из самых низких в России. В августе-сентябре по данным Росстата в Липецкой области была самая низкая стоимость потребительской корзины среди 85 субъектов РФ. В январе Росстат зафиксировал в Липецком регионе самые низкие в ЦФО цены на яйцо, хлеб, подсолнечное масло, баранину, мороженую рыбу.

- Легко ли (или не очень) местным сельхозтоваропроизводителям пробиться на прилавки федеральных сетей? Есть ли здесь «подводные камни»?

- Ограничений по входу в любую сетевую компанию в Липецкой области нет. А неувязки бывают, когда производители желают делать так, как им хочется, но есть определенные условия у сетевой компании, магазина, которые надо просто выполнять. И больше производить. Меня волнует другая тема, которую я поднял на встрече с местными сельхозпроизводителями. Чтобы занимать полки в магазинах – надо больше работать с Роскачеством. Наша продукция хорошая, но до ГОСТа не дотягивает. На территории региона всего 3 товара со знаком Роскачества, а по стране их 240. И мы проведем закупочную сессию на 120 таких качественных товаров – их логистика позволяет прийти на наш рынок. Его сегодня надо завоевывать, и местным производителям активней действовать, повышать качество товаров. Ведь если не займут место они – придут другие, а восстановить утраченные позиции сложно. К слову, присутствие местных товаров в сетевых магазинах ежегодно расширяется. В минувшем году в федеральных сетях появилась молочная и колбасная продукция «Кузминки», тепличные овощи под брендом «Долина овощей» из Данковского и Елецкого районов, сыры ООО «Раненбургъ» и «Казанский луг».

- Областные продуктовые ярмарки пользуются у людей большой популярностью. Будет ли меняться формат их проведения в нынешнем году?

- По-прежнему такие ярмарки очень востребованы у жителей региона. Здесь у них есть возможность купить натуральные продукты питания напрямую, по ценам производителя. И участвуют в областных ярмарках производители и переработчики сельхозпродукции, кооперативы, фермерские хозяйства области с продукцией собственного производства. С 2017 года функции организатора областных ярмарок переданы «Агентству содействия развития торговой деятельности». Такие ярмарки оформляются в стиле «Липецкие узоры» - в единой цветовой гамме палатки, вывески, форменная одежда продавцов. Свои достижения демонстрируют сельские поселения, районы, выставляя продукцию мастеров декоративно-прикладного творчества, народных промыслов. Проводятся мастер-классы, выступают с концертной программой творческие коллективы. Если в 2016 году было проведено 137 областных ярмарок, то в 2018 году около 300. В нынешнем году сделаем акцент на увеличение числа тематических ярмарок, причем не только в Липецке, но и в районах. Возрастет и количество участников – местных товаропроизводителей, кооперативов, заготовителей, фермеров. Будут проведены сырные, клубничные, медовые, ярмарки. С началом весны проведем ряд ярмарок по тематике: «Приусадебное хозяйство», «Товары для дома, сада и дачи», «День садовода» и другие.

- Качественное обслуживание – важнейшая составляющая сферы торговли. Какие здесь подвижки?

- Уровень качества обслуживания покупателя заметно подрос. И некий стандарт культуры обслуживания привнесли федеральные сети. У покупателя сегодня широкий выбор – и если его не устраивает неухоженный подъезд к торговому предприятию, невнимание продавцов, некачественный товар, то он разворачивается и уходит в другой магазин, где его качественно обслужат, где комфортно и красиво. Проблемы, безусловно, существуют, и мы их не замалчиваем, а решаем. Здесь нам помогает открытость и гласность. Очень важно мнение самих покупателей, активно используется «горячая линия», работает обратная связь. При необходимости наши сотрудники оперативно выезжают на места, чтобы разобраться с ситуацией, помочь. Наша общая задача – качественное обслуживание населения Липецкой области, и мы ее последовательно решаем, совместно с госструктурами и торговыми предприятиями.

Владимир КУЛИК. Фото автора.