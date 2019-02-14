2019-02-14T12:37:59+03:00
Общество

Игорь Артамонов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Врио главы Липецкой области представил промышленные кластеры региона
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В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Он собрал более трех тысяч участников из шестидесяти стран.

В конгрессе участвует врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В рамках работы сессии «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность региона» он представил экономический потенциал Липецкой области, рассказал о региональной политике привлечения инвесторов, в частности о липецком опыте по созданию кластеров.

Был презентован подход региона в создании индустриальных экосистем. Когда есть якорный инвестор и вокруг него собираются предприятия-сателлиты, создается благоприятная налоговая и административная среда, идет развитие логистической инфраструктуры. При этом предприятия обеспечиваются квалифицированными кадрами. Пример такой экосистемы – инновационный территориальный кластер белой техники. Он объединяет 22 участника с общим объемом производства на сумму 30,1 млрд. рублей. Всего же в регионе развиваются 19 индустриальных экосистем.

«Мы готовы предоставлять инфраструктуру и льготы в наших ОЭЗ. Мы хотим расширять производственную цепочку – для этого надо развивать наши идеи индустриальных экосистем. Открывать предприятия, которые будут работать с уже существующими», - сказал Игорь Артамонов.

Также в работе дискуссионной площадки приняли участие представители Минпромторга России, Росконгресса, ассоциации кластеров и технопарков России и руководители предприятий. Участники обсудили основные преимущества кластерного механизма. В частности, такая форма работы создает благоприятные условия для развития инвестиционных механизмов. Кроме того, кластеры дают возможность понять недостатки производства того или иного предприятия. Это позволяет бизнесу точечно инвестировать в развитие производства. Особое внимание было уделено тому, что в кластерах, в основном, создаются высокотехнологичные рабочие места.

Рассматривался и механизм создания кластеров. Его можно разделить на три этапа. Первый включает в себя анализ цепочек кооперации, выявление потребностей в новых видах продукции. Второй этап – пре-инвестиционный. Это разработка документации, подбор площадок, поиск наилучших технологий и инвесторов. Третий этап – инвестиционный. Он включает в себя сопровождение инвесторов в режиме одного окна, предоставление налоговых или иных мер поддержки, поиск партнеров и потенциальных потребителей продукции. Использование такого механизма позволило создать в России 43 кластера. Они объединили более 600 предприятий.

Фото: представлено пресс-службой администрации Липецкой облапсти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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