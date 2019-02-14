2019-02-14T15:38:18+03:00
Экономика

В Липецкой области стартует олимпиада школьников «Россети»

Энергетики приглашают старшеклассников с инновационным мышлением
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Вторая Всероссийская олимпиада школьников «Россети» начнется в Липецке в начале марта. Энергетики разыскивают школьников, обладающих способностями к техническому творчеству и инновационному мышлению. В будущем они смогут стать частью команды энергетиков и заниматься разработкой передовых инфраструктурных и технологических проектов. В регионе организаторами выступает филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» при поддержке Липецкого государственного технического университета и Центра дополнительного образования Липецкой области.

В Олимпиаде могут принять участие школьники 9 и 10 классов. Она будет организована в два этапа:

- первый этап – отборочный пройдет на базе Липецкого государственного технического университета 2 и 3 марта 2019 года. Участники будут выполнять задания, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам: первый день – математика и информатика, второй день – физика;

- второй этап – заключительный, пройдет заочно. Школьники попробуют свои силы в выполнении комплексных заданий, направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания при решении прикладных задач в области электроэнергетики.

Результаты выполнения заданий по каждому предмету на всех этапах олимпиады оцениваются по 100-балльной шкале.

Победители и призеры олимпиады получат право участвовать в мероприятиях "Россетей": энергетической проектной смене, Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее", финальных мероприятиях Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ". Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв дочерних компаний «Россетей».

Подать заявки необходимо до 25.02.2019 года на электронную почту Kotserova.ep@mrsk-1.ru с указанием учебного заведения, ФИО, класса и контактных данных для связи.

По вопросам обращаться по телефонам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: (4742) 22-81-03, (4742) 22-81-43 с 8.00 до 17.00.

Напомним, в 2018 году шестьлипецких старшеклассника прошли в финал первой Всероссийской олимпиады школьников "Россети".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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