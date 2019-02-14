2019-02-14T16:05:44+03:00
Общество

Иностранные компании инвестируют более 18 млрд. руб. в Липецкую область

В регионе работает более 100 компаний с иностранным капиталом
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В своем выступлении на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил: «Иностранный бизнес постоянно наращивает инвестиции в Липецкую область. Наш регион прочно удерживает за собой лидирующие позиции в этом сегменте экономики, что свидетельствует об эффективности сотрудничества с иностранными партнерами».

Интерес зарубежных компаний к Липецкой области связан с возможностью локализации производств на двух площадках федеральной ОЭЗ ППТ «Липецк», в 10 региональных ОЭЗ и в 2 частных технопарках.

Всего в ОЭЗ зарегистрированы 65 компаний из 16 стран мира, 24 из них уже производят свою продукцию.

В январе текущего года американская корпорация Honeywell официально открыла новый завод в ОЭЗ «Липецк». Общая сумма инвестиций в проект составила более 900 млн. рублей. Планируется создать около 200 рабочих мест.

Американский бизнес продолжает расширение своих производств в Липецкой области, в частности, компания PPG Industries приступит к модернизации своего производства для расширения выпускаемых товаров, для этих целей будет инвестировано 3 млрд. рублей.

Компания Cargill, приступит к строительству завода по производству готовых кормов для животных с общим объемом инвестиций – 3,7 млрд. рублей и созданием 87 рабочих мест.

Итальянский производитель радиаторов и котлов отопления Fondital готовится к открытию в 2019 году своего завода в Липецкой области. Для завода на промышленной площадке отведен земельный участок площадью – 10 га. Объем инвестиций — 1,3 млрд. рублей. Будет создано 75 высококвалифицированных рабочих мест.

Один из крупнейших немецких производителей компания Bettermann в первом квартале 2019-го завершает строительство второй очереди завода и до конца года приступит к проектированию третьего предприятия по производству кабеленесущих систем. Стоимость нового предприятия Bettermann составит около 7-8 млрд. рублей.

В конце февраля состоится официальная церемония открытия завода китайской компании Angel Yeast по производству дрожжей. Проект компании «Ангел Ист» является одним из крупнейших российско-китайских инвестиционных проектов и осуществлен в рамках реализации курса Президента России по обеспечению продовольственной безопасности страны и развитию импортозамещения. Предприятие в Данкове станет самым крупным производителем сухих дрожжей в России. Объем инвестиций в Липецкую область превысил 6,5 млрд. рублей. Число созданных рабочих мест более 500.

Германский Семенной Альянс вложит в строительство новой селекционной станции в Хлевенском районе Липецкой области 250 миллионов рублей. Предприятие будет заниматься выведением высокоурожайных сортов зерновых и масличных культур, адаптированных к природным условиям России.

Соглашения о реализации новых инвестпроектов уже подписаны с американскими, немецкими, итальянскими и китайскими производителями.

Всего по оценкам специалистов иностранные компании инвестируют в регион в текущем году более 18 млрд. рублей в дополнение к уже действующим масштабным проектам.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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