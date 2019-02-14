В УМВД вручили почетные грамоты липецким милиционерам-афганцам

Накануне 30-й годовщины дня вывода советских войск из Афганистана в УМВД по Липецкой области прошла встреча ветеранов той войны, где участвовали немало сотрудников органов внутренних дел. К собравшимся обратился временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Липецкой области полковник полиции Александр Мельниченко.

Встреча ветеранов Афганистана в УМВД Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

– Через горнило той войны прошли более полумиллиона советских солдат, в том числе сотрудники органов внутренних дел, – отметил Александр Мельниченко. – 145 наших земляков-милиционеров навсегда вписали свои имена в летопись тех событий, 96 из них за безупречное выполнение служебного долга награждены медалями и орденами. Прошло 30 лет, но мы всегда помним и чтим подвиг стражей порядка, которые проявив самоотверженность и мужество в боевых действиях, доказали всему миру, что на охране интересов страны стоят настоящие патриоты и герои Отечества.

Встреча ветеранов Афганистана в УМВД Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

Ветераны делились воспоминаниями о той войне. Руководитель Липецкого регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин рассказал, как спецподразделения МВД «Кобальт» и КГБ «Каскад» боролись с вооруженными бандами моджахедов. Сам Валентин Петрович пробыл в зоне боевых действий с 1986 по 1988 год, выполняя обязанности старшего оперативного сотрудника представительства МВД СССР при МВД Республики Афганистан.

Встреча ветеранов Афганистана в УМВД Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

– Пять тысяч сотрудников органов внутренних дел прошли через Афганистан, причем направлены они туда были еще до того, как ввели войска, – рассказал Валентин Сонин. – В афганскую войну было испытано все, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Эта война показала, насколько силен дух советского народа, и сейчас, если бы у меня спросили: «А поехали бы вы туда снова?» Я бы ответил: «Да, поехал бы, потому что мы исполняли особую миссию!».

Встреча ветеранов Афганистана в УМВД Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

Ветеран-афганец майор милиции в отставке Анатолий Арсентьев попал на войну в 18 лет.

– Я еще пах мамиными пирожками, а мне дали в руки пулемет, в кратчайшие сроки научили стрелять, и я оказался совсем в чужой стране, другом климате, ином страшном враждебном мире, – рассказал ветеран. ¬– Мы гнали моджахедов из провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Хочу сказать спасибо офицерам, которые тогда смогли сохранить нам жизнь. Я после войны тоже захотел носить офицерские погоны, в итоге так и сложилось.

Встреча ветеранов афганской войны в УМВД Липецкой области.

На груди ветерана афганской войны Александра Дятчина есть Орден за храбрость, Красная звезда, отличник милиции и множество орденов и медалей. 1 января Александру Ивановичу исполнилось 70 лет, 25 из которых он проработал в милиции.

Встреча ветеранов Афганистана в УМВД Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

– Я отслужил в Афганистане военным советником два года и два дня, когда уходил на войну у меня были жена и двое детей, – рассказал Александр Дятчин. – Молодому поколению нужно знать про эту войну, и не только с точки зрения патриотизма. Важно помнить, какой опыт мы там приобрели, и в военном плане и в психологическом. Для нас все было непривычно – другое государство, другой менталитет, климат, все отличалось от того, что было нам знакомо. Нас туда бросили с осознанием, что от каждого из нас зависит исход войны.

Встреча ветеранов Афганистана в УМВД Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН

В завершении встречи за мужество и самоотверженность, проявленную при выполнении интернационального долга, а также в связи с годовщиной вывода советских войск из Афганистана 26 ветеранов получили почетные грамоты и благодарности.