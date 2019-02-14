2019-02-15T09:37:09+03:00
Общество

Во время паводка в Липецке может подтопить 900 домов

Толщина снежного покрова превышает значения прошлых лет
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к паводкуВ Липецке готовятся к паводкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к паводку. Причем, к развитию событий по наихудшему сценарию. По информации пресс-службы городской администрации, предупредительные мероприятия стартовали еще в середине зимы. Спасатели и сотрудники территориальных управлений обошли 664 дома в районе улиц Каменный лог, Зареченская, Земная, Береговая и Пляжная. Предупредили о предстоящем паводке 440 человек. Объяснили, как вести себя в случае подтопления.

Специалисты вывезли снег и расчистили водоотводные каналы на улицах Арктическая, Калинина. Промыли системы ливневой канализации, водоотводные окна. Русло ручья Студеный расчистили от мусора. На улице XX Партсъезда опилили авариыне деревья. В настоящее время специалисты работают в Каменном Логу. Одна из проблем, которая замедляет процесс - бытовой мусор.

Эксперты отмечают, что подтопить может районы Каменного Лога, Карьера, Ниженки, улиц Радиаторная, Калинина и др. Это около 900 домов и 2,8 тыс. человек. В областном центре уже заготовили 300 тонн песка, 15 тыс. штук силикатного кирпича, более 10 тонн цемента. Во время паводка к работе подключатся более 300 спасателей и 176 единиц техники. В зданиях культуры и школах могут развернуть 9 пунктов временного размещения. Там могут разместиться до 4,8 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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